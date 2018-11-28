Правообладатель иллюстрации Geoff Pearson Image caption Стада коров часто следуют за Никерсом, куда бы он ни направился

Когда Никерс вместе с другими коровами выходит на австралийское пастбище, он возвышается над ними как башня.

Бык, достигающий в холке почти двух метров (194 см) и весящий около 1400 килограммов, считается самым крупным представителем своего вида в этой стране фермеров.

Это уже спасло ему жизнь. Когда хозяин Никерса Джефф Персон попытался выставить быка на аукцион, его не купил ни один мясокомбинат - забить такой крупный экземпляр очень сложно. Так Никерс избежал бойни.

Теперь, как решил хозяин, Никерс проживет остаток своих дней на ферме в 136 километрах к югу от Перта.

"Никерс жив", - комментирует Персон, которому приходится отбиваться от звонков журналистов с тех пор как австралийские СМИ впервые написали о гигантском быке Голштино-фризской породы.

Никерса купили как предводителя стада в возрасте около 12 лет. Для размножения он не годен, так как кастрирован.

"Он всегда выделялся среди других, все-таки он немного больше", - говорит Персон. Несмотря на то, что многие из его ровесников отправились на бойню в разном возрасте, Никерса решили не трогать. "Он выделялся, так что мы решили, почему бы не оставить его здесь, хуже ведь никому не будет".

Однако через некоторое время фермеры поняли, что бык не прекращает расти. А теперь он слишком велик для продажи.

Владелец 20 тыс. голов скота Персон считает, что Никерсу осталось еще несколько лет. Коровы его обожают и сотнями следуют за ним по загону. Большинство коров - темно-коричневые, поэтому на их фоне черно-белый Никерс выделяется еще сильнее.

Самым крупным быком-вожаком в мире сегодня считается Беллино из Италии - при замере в 2010 году рост этого быка в холке составил 2,027 метра.