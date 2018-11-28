Суд в Крыму арестовал сотрудника СБУ, задержанного в Керченском проливе
Суд в аннексированном Россией Крыму арестовал сотрудника Службы безопасности Украины, который находился на одном из захваченных в Керченском проливе кораблей. Накануне были арестованы еще 15 задержанных украинских военных. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России.
Киевский районный суд Симферополя арестовал сотрудника СБУ Андрея Драча до 25 января. В суде он заявил, что не имел умысла нарушать границу и законы России.
Украинская сторона ранее отмечала, что не признает аннексию Крыма и не считает омывающие его воды российскими.
Также арестованы капитан третьего ранга Владимир Лисовой и старший матрос Вячеслав Зинченко. Ожидается, что в среду суд изберет меру пресечения еще шести задержанным морякам. Материалы рассматривают три состава судей в трех разных залах.
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Накануне суд в Симферополе отправил под арест 12 задержанных в Керченском проливе украинских моряков: Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова, Юрия Будзыло, Владимира Терещенко, Виктора Беспальченко, Владимира Варымеза, Михаила Власюка, Богдана Головаша, Сергея Чулибу, Владислава Костышина, Сергея Попова и Романа Мокряка.
Вечером того же дня Керченский городской суд арестовал на два месяца еще трех украинских моряков - Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку, раненных при захвате суден. Заседания об избрании меры пресечения проходили в Керченской больнице.
По информации СМИ, Василий Сорока - один из двух сотрудников управления контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), присутствие которых на захваченных кораблях накануне признали в ведомстве.
В ФСБ России считают, что сотрудники украинской спецслужбы, находившиеся на кораблях, "координировали провокации". В СБУ в свою очередь заявили, что эти сотрудники работают в управлении контрразведки и что присутствие таких специалистов на военных кораблях - обычная практика и для Украины, и для России.
Украинские военные были задержаны в воскресенье, 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины (два артиллерийских катера и буксир) попытались осуществить переход из порта Одессы в порт Мариуполя через Керченский пролив.
Конфликт в Керченском проливе
Утром 25 ноября украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", подошедшие к Керченскому проливу со стороны Черного моря, были встречены российскими пограничными катерами.
Через несколько часов российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский буксир. В ФСБ объяснили это тем, что суда ВМС Украины "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию" и нарушили государственную границу России.
Поздним вечером стало известно, что российские корабли открыли огонь по украинским и захватили их. В ФСБ утверждают, что украинские корабли продолжили движение несмотря на требование остановиться, и при этом "совершали опасное маневрирование".
Российская сторона утверждает, что украинцы не подавали запрос на прохождение через пролив. В Киеве говорят, что отправили несколько таких запросов, но ответа так и не получили, а инцидент с обстрелом произошел уже на обратном пути в Одессу.
Захваченные суда вместе с экипажем были доставлены в Керчь. Всего были задержаны 24 человека. По данным российской стороны, трое из них при захвате суден получили не угрожающие жизни ранения.
После инцидента Украина объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на въезд россиян в страну.
СБУ возбудила уголовное дело по статьям о подготовке и ведении агрессивной войны и о покушении на убийство. Подозреваемыми по нему проходят восемь россиян, в том числе капитаны трех кораблей, участвовавших в конфликте с российской стороны.