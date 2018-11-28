Суд в Крыму арестовал сотрудника СБУ, задержанного в Керченском проливе

Правообладатель иллюстрации ЦОС ФСБ/TASS Image caption ФСБ называет Андрея Драча оперуполномоченным 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ. Его допрос показывало российское телевидение

Суд в аннексированном Россией Крыму арестовал сотрудника Службы безопасности Украины, который находился на одном из захваченных в Керченском проливе кораблей. Накануне были арестованы еще 15 задержанных украинских военных. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России.

Киевский районный суд Симферополя арестовал сотрудника СБУ Андрея Драча до 25 января. В суде он заявил, что не имел умысла нарушать границу и законы России.

Украинская сторона ранее отмечала, что не признает аннексию Крыма и не считает омывающие его воды российскими.

Также арестованы капитан третьего ранга Владимир Лисовой и старший матрос Вячеслав Зинченко. Ожидается, что в среду суд изберет меру пресечения еще шести задержанным морякам. Материалы рассматривают три состава судей в трех разных залах.

Накануне суд в Симферополе отправил под арест 12 задержанных в Керченском проливе украинских моряков: Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова, Юрия Будзыло, Владимира Терещенко, Виктора Беспальченко, Владимира Варымеза, Михаила Власюка, Богдана Головаша, Сергея Чулибу, Владислава Костышина, Сергея Попова и Романа Мокряка.

Вечером того же дня Керченский городской суд арестовал на два месяца еще трех украинских моряков - Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку, раненных при захвате суден. Заседания об избрании меры пресечения проходили в Керченской больнице.

По информации СМИ, Василий Сорока - один из двух сотрудников управления контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), присутствие которых на захваченных кораблях накануне признали в ведомстве.

В ФСБ России считают, что сотрудники украинской спецслужбы, находившиеся на кораблях, "координировали провокации". В СБУ в свою очередь заявили, что эти сотрудники работают в управлении контрразведки и что присутствие таких специалистов на военных кораблях - обычная практика и для Украины, и для России.

Украинские военные были задержаны в воскресенье, 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины (два артиллерийских катера и буксир) попытались осуществить переход из порта Одессы в порт Мариуполя через Керченский пролив.

Конфликт в Керченском проливе

Утром 25 ноября украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", подошедшие к Керченскому проливу со стороны Черного моря, были встречены российскими пограничными катерами.

Через несколько часов российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский буксир. В ФСБ объяснили это тем, что суда ВМС Украины "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию" и нарушили государственную границу России.

Поздним вечером стало известно, что российские корабли открыли огонь по украинским и захватили их. В ФСБ утверждают, что украинские корабли продолжили движение несмотря на требование остановиться, и при этом "совершали опасное маневрирование".

Российская сторона утверждает, что украинцы не подавали запрос на прохождение через пролив. В Киеве говорят, что отправили несколько таких запросов, но ответа так и не получили, а инцидент с обстрелом произошел уже на обратном пути в Одессу.

Media playback is unsupported on your device Адвокат одного из украинских моряков дал эксклюзивное интервью Русской службе Би-би-си.

Захваченные суда вместе с экипажем были доставлены в Керчь. Всего были задержаны 24 человека. По данным российской стороны, трое из них при захвате суден получили не угрожающие жизни ранения.

После инцидента Украина объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на въезд россиян в страну.

СБУ возбудила уголовное дело по статьям о подготовке и ведении агрессивной войны и о покушении на убийство. Подозреваемыми по нему проходят восемь россиян, в том числе капитаны трех кораблей, участвовавших в конфликте с российской стороны.