Правообладатель иллюстрации TASS/Artyom Korotayev Image caption Эвакуация прошла в том числе в торговом центре "Европейский" у Киевского вокзала

Несколько тысяч человек были эвакуированы по меньшей мере из 10 торговых центров Москвы после анонимных звонков с угрозами взрывов, сообщают СМИ со ссылкой на свои источники. Осенью прошлого года по России прокатилась волна телефонного терроризма.

Эвакуированы 10 торговых центров в разных районах Москвы, сообщают агентства Интерфакс и ТАСС. РИА Новости сообщают, что эвакуация проведена в 12 торговых центрах из-за сообщений об угрозах взрыва. Агентству об этом сказал представитель экстренных служб Москвы.

По информации РИА Новости, поступили анонимные звонки о взрывных устройства в ТЦ "Город", "Горбушкин двор", "Вива", "Атриум", "Звездочка", "Цветной", "Электроника на Пресне", "Звезда", "Капитолий", "Гагаринский", "Мегаполис" и "Хорошо".

По данным Интерфакса, из зданий было выведено в общей сложности более 4 тысяч человек, помещения будут проверены кинологами. ТАСС пишет о "нескольких тысячах" эвакуированных.

Пользователи соцсетей и московские СМИ начали выкладывать видеозаписи с мест эвакуации.

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С сентября по декабрь прошлого года по России прокатилась волна ложных сообщений о минировании зданий: атаке телефонных хулиганов подверглись почти 4 тысячи объектов по всей стране.

В МВД России тогда говорили, что массовые звонки с угрозами терактов поступали в том числе из лагерей сирийских боевиков.