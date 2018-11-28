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ВТБ ошибочно указал в своей отчетности кредит Центральноафриканской республике в размере 12 млрд долларов, сообщил банк. После исправления ошибки оказалось, что на ЦАР, судя по всему, ошибочно записали часть кипрских кредитов.

Центральноафриканская республика получила от госбанка ВТБ кредит в размере 802 млрд рублей (почти 12 млрд долларов) - такой вывод можно было сделать из отчетности ВТБ, опубликованной Центробанком 27 ноября. Об этом первым сообщило агентство "Рейтер".

В банке пояснили, что при кодировании стран произошла техническая ошибка. "Мы, безусловно, благодарны агентству Reuters за столь внимательное чтение отчетности ВТБ. Однако, подчеркиваем, что ВТБ не ведет абсолютно никаких операций с ЦАР", - сообщила кредитная организация 28 ноября.

Власти ЦАР сообщили "Рейтер", что тоже ничего не знают о таком большом кредите: 12 млрд долларов - это шесть годовых ВВП всей страны.

Отчетность банков, на которую обратило внимание агентство Рейтер, была опубликована российским центробанком 27 ноября.

В ней указываются объемы требований финорганизаций к резидентам разных стран. Из данных следовало, что у ВТБ самый большой объем требований к ЦАР (802 млрд рублей), Кипру (234 млрд), Британии (230 млрд), Казахстану (170 млрд) и Нидерландам (91 млрд).

При этом страны в отчетности не называются. Они обозначены кодами в соответствии с общероссийским классификатором стран мира. К примеру, ЦАР обозначен как 140, а Кипр - как 196.

В исправленной отчетности ЦАР не фигурирует. Первое место по кредитным требованиям ВТБ среди иностранных государств занимает Кипр с 1,036 трлн рублей, что соответствует сумме требований к ЦАР и Кипру из старой отчетности.

Из старой отчетности также следовало, что ВТБ выдал кредит Папскому престолу Ватикана на 10,9 млрд рублей. В новом документе эта строка исчезла.

Есть и другие изменения. В частности, кредиты Беларуси выросли с 49 млрд до почти 65 млрд рублей. Увеличился и объем требований к резидентам США - с 40 млрд до почти 62 млрд рублей. Исчезли кредиты Мьянме на 15,5 млрд рублей, появились кредиты Панаме на 1,4 млрд рублей.

Кредиты резидентам Дании снизились с 2,8 млрд до 2,2 млн рублей. Требования к Сингапуру увеличились 5 млн до 10,9 млрд рублей, кредиты резидентам Катара упали с 23,6 млрд до 2,3 млрд. Всего исправлено более семи десятков ошибок, большинство из них - незначительные.

Кредитный портфель группы ВТБ по итогам первого полугодия составил 10,2 трлн рублей.

Из отчетности, опубликованной ЦБ, можно сделать выводы о распределении кредитов других российских банков. Например, у Сбербанка больше всего требований к иностранным государствам приходится на Турцию - 1,8 трлн рублей. Затем следуют Джерси (839 млрд), Кипр (837 млрд), Казахстан (654 млрд) и Нидерланды (372 млрд).