Госкорпорация по поддержке малого бизнеса вошла в проект дочери Путина

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption ВЭБ - один из акционеров Государственной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства

Государственная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства стала третьим соучредителем "Инновационного инжинирингового центра". Его создал фонд "Иннопрактика" Катерины Тихоновой, которую СМИ называли дочерью президента России.

Изменения в составе учредителей произошли в ноябре, следует из данных СПАРК. Перед этим, в конце сентября, туда вошла корпорация "Норникель".

Государственная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства была создана в 2015 году. Она должна помогать бизнесу с финансовым и юридическим сопровождением проектов, с привлечением инвестиций, а также с взаимодействием с органами власти.

Корпорация принадлежит Росимуществу и ВЭБу. А "Инновационный инжиниринговый центр" был создан фондом "Иннопрактика", который возглавляет Катерина Тихонова.

Тихонову агентства Рейтер и Блумберг называли младшей дочерью президента Путина. Несколько источников Би-би-си также подтверждали эту информацию. В пресс-релизе министерства финансов США от 6 апреля 2018 года Тихонова прямо названа дочерью российского президента. Сам Путин никогда не подтверждал, но и не опровергал родство с ней.

Это новый проект "Иннопрактики". Организация была зарегистрирована в апреле 2018 года. Как писало издание The Bell, чиновники собирались предложить частным компаниям из "списка Белоусова" инвестировать в этот проект.

"Списком Белоусова" называют предприятия, у которых летом этого года помощник президента России Андрей Белоусов предложил изъять 500 млрд рублей, необходимых для реализации "майского указа" Путина.

По информации The Bell, поддержать новый проект, войдя в число его соучредителей, власти предлагали 15 компаниям.

Новый проект Тихоновой заработает сначала в Красноярском крае. Инвестиции в его пилотную версию составят 1,05 млрд рублей. Суть проекта - создание "пояса из тысячи технологических компаний вокруг ведущих технических вузов России", писало издание The Bell.

Глава центра Николай Колпаков осенью 2017 года говорил, что цель центра - "построить диалог с крупными компаниями для выявления их технологических потребностей, разделения их на составные задачи, посильные российскому малому и среднему бизнесу, инженерным и научным центрам".

С "Инновационным инжиниринговым центром" ранее сотрудничал "Газпром", о чем на выставке "Иннопром-2018" рассказывал начальник департамента проектных работ ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" Алексей Карпов.

"Газпром" решил "максимально импортозаместить все, что есть в платформостроении", чтобы использовать российские разработки для разведки месторождений, говорил Карпов. С центром они сотрудничали при создании пилотного проекта аэроглиссера грузоподъемностью до 60 тонн, который, по его словам, "не боится ни температур, ни торосистости [нагромождение обломков льда] и сможет доставлять грузы на платформы".

Государственная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, ВЭБ и фонд "Иннопрактика" на момент публикации не ответили на вопросы Би-би-си.

В 2018 году фонд "Иннопрактика" получил контракты на 442 млн рублей, большую часть - от "Роснефти" и ее дочек.