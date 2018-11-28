Экзит-полл: на выборах президента Грузии лидирует Саломе Зурабишвили

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Саломе Зурабишвили

Согласно экзит-поллам, Саломе Зурабишвили побеждает во втором туре президентских выборов в Грузии.

По данным опросов на выходе с избирательных участков, проведенных Gallup, независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия "Грузинская мечта", набрала 58% голосов. Ее соперник Григол Вашадзе, представляющий оппозиционное движение "Сила в единстве", набрал 42%.

Экзит-полл, проведенный телеканалом "Рустави-2", также отдал победу Зурабишвили, но с результатом в 55%.

Окончательные результаты будут известны позднее.

Первый тур президентских выборов оказался неожиданно конкурентным: несмотря на то, что многие наблюдатели предсказывали победу Зурабишвили, она смогла опередить оппозиционного кандидата лишь на 0,9%, при этом ни один из них не смог набрать необходимые для победы 50%. Этот результат некоторые аналитики называли "оплеухой правящей партии", которая одерживала уверенные победы на предыдущих выборах после смены власти в Грузии в 2012 году.

Генеральная репетиция

В результате перехода Грузии к парламентской форме правления полномочия президента будут значительно ограничены, однако он все равно остается верховным главнокомандующим, а также обладает правом вето и помилования. Аналитики называют эти выборы важным тестом для политических сил перед парламентскими выборами 2020 года.

По оценкам местных наблюдателей, в преддверии второго тура президентской гонки предвыборная среда была еще более напряженной и поляризованной, чем перед первым туром.

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Поддержку оппозиционному кандидату Григолу Вашадзе выразили "Европейская Грузия", чей кандидат занял третье место в первом туре, и Республиканская партия.

Зурабишвили, со своей стороны, получила поддержку набравшего на парламентских выборах 2016 года около 5% голосов Альянса патриотов.

Зурабишвили - формально независимый кандидат, однако правящая партия не только выразила ей поддержку, но и активно участвовала в избирательной кампании.

После первого тура часть предвыборных баннеров с изображением Зурабишвили сменили плакаты с представителями правящей партии, в том числе и председателем Грузинской мечты, влиятельным миллиардером Бидзиной Иванишвили, которого оппоненты обвиняют в том, что именно он единолично контролирует все рычаги управления страной.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Бидзину Иванишвили многие обвиняют в том, что сосредоточил в своих руках реальную власть в Грузии

Сама Зурабишвили при этом приехала в Грузию только в 2003 году - родилась она во Франции и около 30 лет работала дипломатом во французском МИДе. Уже в марте 2004 года она стала министром иностранных дел Грузии, правда, продержалась в должности недолго - спустя год с небольшим ее отстранили и нынешняя кандидатка в президенты перешла в оппозицию к Михаилу Саакашвили.

Особенно сильно Зурабишвили критиковали за "пророссийскую позицию" - после ее заявления о том, что Россия начала войну против Грузии еще 100 лет назад, но в 2008 году Грузия ввязалась в российскую провокацию, спровоцировав новый виток конфликта. Позднее она немного поправилась, добавив, что в роли агрессора выступила Россия.

В правящей партии считают, что победа Вашадзе может стать своеобразным реваншем прежней власти - партия кандидата "Единое национальное движение", входящая в общий оппозиционный блок, была основана экс-президентом Михаилом Саакашвили.

В "Грузинской мечте" уверены, что оппозиционный кандидат борется не за президентское кресло, а за право помиловать Саакашвили и других бывших высокопоставленных чиновников, которым после смены власти в Грузии были предъявлены обвинения.

О намерении помиловать бывшего президента Григол Вашадзе заявлял, в частности, в начале ноября в интервью Deutsche Welle.

Саакашвили обвиняют в финансовых преступлениях и злоупотреблении властью, при этом сам он заявлял, что просить о помиловании не собирается, так как обвинений не признает. Экс-президент покинул Грузию после истечения своего второго президентского срока и был лишен грузинского гражданства после получения украинского (украинского гражданства его также впоследствии лишили; Саакашвили оспаривает это решение и утверждает, что никакого гражданства у него теперь нет).

Беспрецедентное давление

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Грузинские власти обещали обеспечить прозрачность выборного процесса

В преддверии выборов премьер-министр страны Мамука Бахтадзе заявил, что власти сделали все для того, чтобы выборы были свободными и прозрачными.

При этом три влиятельные неправительственные организации, которые наблюдают за ходом президентских выборов в Грузии, обратили внимание на обещание правительства простить долги более чем 600 тыс. избирателей. Об этом решении премьер-министр объявил 19 ноября - менее чем за 10 дней до второго тура выборов.

Оппозиция ранее выступала с похожей инициативой, но объявленное решение назвала предвыборным обманом и трюком властей.

Согласно отчету организации "Международное общество по справедливым выборам и демократии", в ходе предвыборной кампании второго тура Зурабишвили собрала 85% всех пожертвований - более миллиона долларов. Ее соперник получил менее 200 тысяч долларов.

Президента страны грузинские избиратели выбирают на шестилетний срок. Следующего президента будет выбирать уже избирательная коллегия из 300 человек.

Голосование в масштабах страны, за исключением отколовшихся от Грузии регионов Абхазии и Южной Осетии, завершилось в восемь часов вечера по местному времени.

В 55 избирательных участках, открытых за границей, грузинские избиратели смогут проголосовать до 24 часов по местному времени соответствующей страны.