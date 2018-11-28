Навальный предложил голосовать в регионах против "Единой России". Снова

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Навальный уже предпринимал попытки объединения голосов против провластной партии

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о запуске проекта "Умное голосование". По его задумке, в результате партия "Единая Россия" должна лишиться голосов на региональных выборах, а также в Мосгордуму и на пост губернатора Санкт-Петербурга в 2019 году.

В сентябре 2019 года в нескольких регионах России пройдут выборы губернаторов и местных депутатов. Состоятся также дополнительные выборы депутатов Госдумы. В Москве пройдут выборы в Мосгордуму, в Санкт-Петербурге - муниципальных депутатов.

По словам Навального, "партия власти" обычно набирает 30-35 процентов голосов, а остальные распределяются между другими партиями. Противникам "Единой России" политик предлагает голосовать за любого другого кандидата, у которого больше шансов на победу. Единого кандидата будет определять команда Навального, рассчитывая перспективы участников.

"В первую очередь мы просто будем анализировать результаты предыдущих выборов. Плюс социология. Плюс, давайте честно скажем, чаще всего и так понятно, какой кандидат сильнее. Кто работает, а кто нет. У кого есть информационные ресурсы и известность", - пишет политик о методике выбора наиболее сильного кандидата.

"Мы будем делать честный и объективный анализ и объяснять выбор так, чтобы с ним согласилось большинство", - поясняет Навальный.

Для участия в проекте пользователю нужно будет указать свой адрес (только дом), и команда Навального рассчитает для него "оптимального" кандидата.

Пользователи соцсетей тут же начали обсуждать инициативу оппозиционера.

Пропустить Twitter пост , автор: @d_valkovich А мне нравится. Навальный, типа, твой персональный выборный трейдер, который подскажет, как вложить свой голос с максимальным проффитом. Волк с Охотного Ряда. — Валькович (@d_valkovich) 28 ноября 2018 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @Niketas Навальный со своим постом «Как нам победить Единую Россию» вернул 2011 год. Полное ощущение, что попал в прошлое. — Никита Лихачёв (@Niketas) 28 ноября 2018 г.

Пользователи вспоминают, что голосовать за любую партию, кроме "Единой России", Навальный уже предлагал на думских выборах в 2011 году, назвав ее "партией жуликов и воров". Тогда "Единая Россия" набрала 49% голосов избирателей, КПРФ - 19%, "Справедливая Россия" и ЛДПР - 13 и 11 процентов соответственно.

Идея выбора, по сути, безальтернативных кандидатов командой Навального понравилась не всем.

Пропустить Twitter пост , автор: @turbanbazarova прекрасное оружие для кремлевских пропагандистов. ведь в соответствии с новой стратегией навальный фактически будет манипулировать выборами — Тюрбан Базарова (@turbanbazarova) 28 ноября 2018 г.

А кто-то вспомнил, что сам политик никогда не соглашался с кем-либо объединяться.

А также то, что президентские выборы 2018 года он призывал бойкотировать.

Идею объединения в рамках оппозиции Навальный перед недавними выборами президента отвергал. Так, когда Навального не зарегистрировали из-за судимости кандидатом в президенты, другой кандидат - Ксения Собчак - предлагала ему объединиться в рамках партии, которую они создают вместе с Дмитрием Гудковым на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева.

В ответ на это Навальный заявил, что Собчак якобы "была частью махинации для того, чтобы срывать бойкот", имея в виду свои призывы не голосовать на выборах, чтобы обеспечить невысокую явку и поставить под вопрос легитимность победителя выборов.

После президентских выборов, на которых кандидаты от оппозиции набрали в сумме 3,5%, Навальный заявил, что "мы должны обсуждать не объединение оппозиции, а ее создание". По его словам, оппозиция в таком виде не имеет никаких перспектив "ни в 2018-м, ни в 2021-м, ни в 2024-м, ни в 2666 годах".

Другие попытки объединения

В ноябре 2014 года сопредседатели партии "Парнас" Михаил Касьянов и Борис Немцов объявили о необходимости создать коалицию для совместного участия в думских выборах.

В 2015 году была первая попытка объединить оппозицию при участии Навального. Тогда представители "Парнаса", незарегистрированной Партии прогресса Навального, "Демократического выбора" Владимира Милова, Партии 5 декабря, Либертарианской партии и движения "Солидарность" создали Демократическую коалицию.

Летом 2015 года коалиция участвовала в избирательной кампании в регионах, однако только в Костромской области ей удалось выдвинуть кандидатов. В итоге выборы в заксобрание она проиграла.

Участники коалиции затем решили, что коалиционный список на выборах в Госдуму возглавит Михаил Касьянов, а остальные места распределятся по результатам праймериз. Милов и Навальный тогда назвали его "лучшим антикризисным премьером".

В итоге коалиция так и не смогла договориться по поводу тактики проведения праймериз и составления предвыборных списков. Она распалась перед выборами в Госдуму.

"Очень непросто принципы внутренней демократии и конкуренции прививаются и в оппозиционной среде, увы", - написал тогда Навальный в своем "Твиттере".

Попытки создания масштабной оппозиционной коалиции предпринимались и до появления Навального в большой политике. В 2006 году появилась коалиция "Другая Россия", куда вошли "Объединённый гражданский фронт", "Российский народно-демократический союз", Республиканская партия России, члены запрещенной НБП и другие. Коалиция проводила "Марши несогласных" в городах России в 2005-2008 годах.

Объединение поставило целью добиться смены существующего политического режима, используя легальные методы политической борьбы.

В 2007 году ЦИК отказала в регистрации парламентского списка "Другой России", мотивировав это тем, что выдвигать кандидатов в депутаты могут только зарегистрированные политические партии.

Участники объединения заявили о желании выдвинуть единого кандидата на президентские выборы 2008 года. Первоначально было решено выдвинуть Гарри Каспарова из ОНФ, однако его не зарегистрировал ЦИК. Тогда в качестве единого кандидата на выборы пошел Михаил Касьянов, но и его до них не допустили.

После выборов, на которых победил Дмитрий Медведев, объединение постепенно стали покидать ключевые участники, в числе которых Михаил Касьянов, бывший депутат Госдумы Владимир Рыжков и тогдашний лидер объединения "Авангард красной молодежи" Сергей Удальцов.

Позже название коалиции использовалось незарегистрированной партией "Другая Россия", основанной Эдуардом Лимоновым.