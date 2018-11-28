Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Родственники жертв побывали на месте крушения самолета, чтобы отдать дань памяти погибшим

Эксперты в Индонезии, занимающиеся расследованием причин крушения лайнера авиакомпании Lion Air, в результате которого погибли все находившиеся на борту 189 человек, заявили, что по своему техническому состоянию самолет не должен был подниматься в воздух, и его следовало вывести из эксплуатации.

Boeing 737 Max упал в Яванское море 29 октября вскоре после вылета из аэропорта Джакарты.

Предварительное расследование выявило, что в ходе предыдущих полетов на лайнере был обнаружен ряд технических неисправностей.

737 Max является новейшей моделью "Боинга 737" и считается у авиаперевозчиков одним из самых популярных лайнеров.

В предварительном отчете об авиакатастрофе содержится информация о том коротком промежутке времени, когда самолет после взлета находился в воздухе, однако, по словам следователей, это не позволяет сделать точный вывод о причинах аварии.

Что именно говорится в отчете?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption По словам представителя Национального комитета по безопасности на транспорте Нуркахио Утомо, разбившийся"Боинг" нельзя было отправлять в рейс

В Национальном комитете по безопасности на транспорте (KNKT) Индонезии пришли к выводу, что компания Lion Air продолжила эксплуатацию самолета несмотря на то, что в ходе предыдущих полетов уже были отмечены проблемы.

Пилоты не могли справиться с автоматической системой, предотвращающей задирание носа самолета и как результат - потерю тяги и срыв в штопор. Эта система впервые появилась именно в линейке 737 Max.

В ходе полета 29 октября автоматическая система постоянно опускала нос, даже когда самолет не терял тяги. Возможно, это происходило по вине неисправного датчика.

Пилоты пытались выправить положение, задирая нос, но система упорно опускала его, и так повторялось более 20 раз. Пока неясно, почему пилоты не выполнили штатную процедуру по отключению этой автоматической системы.

По словам Нуркахио Утомо, представителя Национального комитета по безопасности на транспорте страны, "еще слишком рано делать вывод о том, послужил ли сбой автоматической системы причиной аварии самолета".

Он добавил, что у самолета наблюдались сходные проблемы во время предыдущего рейса из Денпасара в Джакарту.

"С нашей точки зрения, самолет был технически неисправен и не должен был эксплуатироваться", - заявил чиновник. Однако в отчете самого комитета такой вывод не озвучивается.

В отчете говорится, что в авиакомпании Lion Air должны изменить отношение к вопросам безопасности и обеспечить выполнение всех инструкций "с целью повысить культуру безопасности".

В документе также сказано, что перевозчик обязан добиться того, чтобы "все эксплуатационные документы должным образом заполнялись и учитывались".

Что говорят в Boeing?

В своем заявлении Boeing подчеркнула, что "глубоко опечалена" гибелью рейса Lion Air.

"Наши клиенты и их пассажиры продолжают каждый день летать на 737 Max в сотни пунктов назначения по всему миру. Мы заверяем их в том, что 737 Max надежен так же, как и любой другой из когда-либо летавших самолетов".

В заявлении компании далее говорится, что "расписание штатных действий по исправлению незапланированного движения стабилизатора горизонтального полета" содержится в соответствующих летных инструкциях.

Там также упоминается, что из предварительных отчетов следует, что правильные действия для выравнивания носа самолета уже осуществлялись во время рейса из Денпасара за день до катастрофы.

Однако, добавляют в компании, остается неясным, выполнялись ли эти действия в ходе полета 29 октября.

В интервью Би-би-си Нуркахио Утомо поставил под сомнение заявление компании Boeing о полетных инструкциях.

"В этих инструкциях мы не обнаружили информацию по новой системе, установленной на 737 Max, касающуюся функций системы горизонтальной стабилизации", - заявил он.

В американских СМИ появились сообщения, что некоторые пилоты также жаловались, что им не предоставили информацию о разнице между последней системой стабилизации и предыдущими ее моделями.

Как разворачивалась трагедия 29 октября?

Пассажирский самолет Boeing-737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение над морем у западного побережья острова Ява вскоре после вылета из Джакарты в Панкалпинанг.

Полет должен был длиться один час. Пилоты запросили разрешения лечь на обратный курс и вернуться в аэропорт всего через несколько минут после взлета.

Следователям, выясняющим причины крушения, стало известно, что в ходе предыдущих рейсов у самолета уже отмечались проблемы с показателями высоты и скорости полета. Датчик, отвечающий за измерение угла атаки за день до катастрофы был заменен.

Бортовой самописец уже удалось поднять со дна моря, однако следователи надеются найти второй черный ящик из кабины пилотов, который мог бы предоставить больше информации о реакции летчиков на разворачивавшиеся события.

Родственики жертв авиакатастрофы уже подали иски против Boeing. Они обвиняют компанию в технических просчетах с автоматической системой безопасности.

Чем известна Lion Air?

В последние годы бюджетная авиалиния Lion Air стала важным игроком на рынке бюджетных авиаперевозок в Юго-Восточной Азии.

У этой компании, которая также управляет Batik Air и Wings Air спорный послужной список в области безопасности: у ее самолетов было больше поломок, чем у любой другой авиакомпании страны.