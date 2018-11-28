Армагеддона не будет: Магнус Карлсен отстоял титул чемпиона мира по шахматам на тай-брейке

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Магнус Карлсен защитил свой титул

Весь ноябрь два гроссмейстера не могли определить, кто станет следующим чемпионом мира.

Американец Фабиано Каруана надеялся потеснить на пьедестале действующего чемпиона Магнуса Карлсена из Норвегии. Но все 12 партий матча завершились вничью.

Ожидалось, что если в среду, во время серии быстрых игр, судьба шахматной короны так и не определится, то случится армагеддон - так называют решающую блиц-партию.

Однако этого не произошло: Магнус Карлсен победил Фабиано Каруану в серии из всего трех партий, оставив за собой чемпионское звание. После серии из 12 ничьих он выиграл все игры на тай-брейке в мате с Каруану и победил со счетом 3.0-0.0.

В третьей и последней партии плей-офф, как это часто бывает с Карлсеном, он не согласился на ничью, а решил играть до победы. При этом впервые с 2013 года, когда он впервые завоевал титул чемпиона, Карлсен победил на чемпионате без единого поражения.

В общей сложности в последней партии был сделан 51 ход.

Карлсен уже в третий раз успешно защищает свой титул.