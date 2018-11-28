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Ведущий "Вестей в субботу" на "России 1" Сергей Брилев, который накануне признал наличие у него британского гражданства, входит в состав общественного совета при российском минобороны. На это обратило внимание издание "Медуза", а затем и оппозиционер Алексей Навальный.

Навальный отметил, что Брилев до 2013 года также входил в общественный совет МВД, а членом общественного совета минобороны остается до сих пор. Телеведущий указан в списке членов общественной комиссии при минобороны, опубликованном на сайте ведомства.

Указ президента, регулирующий вхождение в совет МВД, запрещает становится его членами тем, кто имеет гражданство иностранного государства. В свою очередь Минобороны в этом вопросе ссылается на закон об общественной палате, который содержит прямой запрет на двойное гражданство для ее членов, отметил Навальный.

Оппозиционер предположил, что это косвенно может свидетельствовать о том, что Брилев не уведомил о наличии у него гражданства Великобритании российские власти и руководство ВГТРК, где телеведущий занимает пост заместителя гендиректора.

"Запрещено Брилеву там [в совете] сидеть. Ясный, прямой, недвусмысленный запрет. И он об этом не мог не знать", - считает Навальный.

Действительно ли это так?

Положение об общественном совете при минобороны составлено в соответствии с указом президента о порядке образования общественных советов, согласно которому его участником не может быть человек, имеющий двойное гражданство, подтвердил Би-би-си председатель Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин.

Двойное гражданство означает налилие у гражданина России гражданства одного или более иностранных государств одновременно, указано на сайте посольства России в Великобритании.

При этом российская дипмиссия отмечает, что есть понятие "двойное гражданство" (когда человек приобретает второе гражданство в соответствии со специальным соглашением; у России были такие договоры только с Туркменией и Таджикистаном) и понятие "два гражданства" (когда человек приобретает второе гражданство без ведома или разрешения страны, гражданином которой он является изначально).

В указе президента об общественных советах используется термин "двойное гражданство", но здесь под ним имеется в виду именно наличие у человека гражданства двух стран одновременно, объяснил Тригнин.

"Когда законы написаны непонятно, исходят из буквального толкования. Поэтому двойное гражданство здесь - это гражданство двух стран", - объяснил он.

Что Брилев делает в совете?

В общественный совет при минобороны входят представители разных категорий общества, с которым так или иначе соприкасается минобороны в своей работе: ветераны, правозащитники, военные эксперты, певцы и актеры (например те, которые играли роли военных).

Медиаперсоны, состоящие в совете, по идее должны улучшать образ минобороны среди населения, пояснил собеседник Би-би-си, близкий к совету. Он попросил об анонимности, так как не уполномочен давать комментарии прессе.

Людей в совет приглашает глава минобороны Сергей Шойгу. В конце года на финальном заседании совета все его участники (на сайте минобороны указано, что в совет входят 53 человека) должны будут подать в отставку, после чего некоторым из них придет приглашение в новый состав совета, а некоторым - нет.

Из-за того, что у Брилева обнаружилось второе гражданство, его вряд ли возьмут в новый состав совета, предположил собеседник Би-би-си. "Но даже если бы оно не обнаружилось, его не взяли бы все равно, потому что он не присутстовал ни на одном заседании совета", - добавил он.