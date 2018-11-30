Горшочек за 4 фунта оказался изделием древней Хараппской цивилизации

  • 30 ноября 2018
Горшочек, изготовленный во времена Хараппской цивилизации Правообладатель иллюстрации Hansons Auctioneers
Image caption По оценке аукционера Джеймса Бренчли, этот предмет был изготовлен за 1900 лет до нашей эры представителями древней Хараппской (Индской) цивилизации

Горшочек с изображением антилопы попался на глаза Карлу Мартину пять лет назад на барахолке в Уиллингтоне, графство Дербишир.

Он не задумываясь купил его и все это время использовал в качестве стаканчика для зубной щетки.

Сегодня он признается, что чувствует себя неловко из-за того, что так утилитарно использовал этот предмет одной из древнейших человеческих цивилизаций.

По оценке аукционера Джеймса Бренчли, горшочек был изготовлен за 1900 лет до нашей эры представителями Хараппской цивилизации в долине реки Инд.

Правообладатель иллюстрации Hansons Auctioneers
Image caption Карл Мартин до сих пор гадает, как древний горшочек попал на барахолку

Карл Мартин, по собственному признанию, любит все старинное, необычное и коллекционное. Горшочек понравился ему с первого взгляда, и он отдал за него и еще одно изделие из керамики 4 фунта стерлингов.

"Я поставил его в ванной и хранил в нем зубную щетку и пасту, - говорит он. - На нем даже осталось несколько следов от пасты. Я, конечно, подозревал, что это очень старый горшочек, но потом и думать об этом забыл".

Мартин, который работает в аукционном доме Hansons Auctioneers, рассказал, как однажды помогал разгружать фургон и заметил там керамические изделия, которые были очень похожи на его горшочек для зубной щетки.

"Характер рисунка был таким же, да и грубо изображенные фигурки животных были очень похожи", - вспоминает он.

Правообладатель иллюстрации Hansons Auctioneers
Image caption На горшочке так и остались следы от зубной пасты

По словам аукционера Джеймса Бренчли из Hansons Auctioneers, цивилизации Бронзового века преимущественно находились на территории современной Индии, Пакистана и Афганистана.

"Вместе с древним Египтом и Месопотамией это была одна из трех ранних колыбелей цивилизации и самая обширная из них", - поясняет он.

"Удивительное дело, - добавляет Карл Мартин, - остается лишь гадать, как этот древний предмет из долины реки Инд оказался на барахолке в Южном Дербишире".

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