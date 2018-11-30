Горшочек за 4 фунта оказался изделием древней Хараппской цивилизации
Горшочек с изображением антилопы попался на глаза Карлу Мартину пять лет назад на барахолке в Уиллингтоне, графство Дербишир.
Он не задумываясь купил его и все это время использовал в качестве стаканчика для зубной щетки.
Сегодня он признается, что чувствует себя неловко из-за того, что так утилитарно использовал этот предмет одной из древнейших человеческих цивилизаций.
По оценке аукционера Джеймса Бренчли, горшочек был изготовлен за 1900 лет до нашей эры представителями Хараппской цивилизации в долине реки Инд.
Карл Мартин, по собственному признанию, любит все старинное, необычное и коллекционное. Горшочек понравился ему с первого взгляда, и он отдал за него и еще одно изделие из керамики 4 фунта стерлингов.
"Я поставил его в ванной и хранил в нем зубную щетку и пасту, - говорит он. - На нем даже осталось несколько следов от пасты. Я, конечно, подозревал, что это очень старый горшочек, но потом и думать об этом забыл".
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Мартин, который работает в аукционном доме Hansons Auctioneers, рассказал, как однажды помогал разгружать фургон и заметил там керамические изделия, которые были очень похожи на его горшочек для зубной щетки.
"Характер рисунка был таким же, да и грубо изображенные фигурки животных были очень похожи", - вспоминает он.
По словам аукционера Джеймса Бренчли из Hansons Auctioneers, цивилизации Бронзового века преимущественно находились на территории современной Индии, Пакистана и Афганистана.
"Вместе с древним Египтом и Месопотамией это была одна из трех ранних колыбелей цивилизации и самая обширная из них", - поясняет он.
"Удивительное дело, - добавляет Карл Мартин, - остается лишь гадать, как этот древний предмет из долины реки Инд оказался на барахолке в Южном Дербишире".