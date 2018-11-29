В "Народном фронте" Путина новые начальники. Почему именно эти люди?

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev\TASS Image caption ОНФ незаметен в публичном поле, но Путин продолжает приходить на их съезды

У "Общероссийского народного фронта" (ОНФ), созданного Владимиром Путиным, появились новые сопредседатели. Организацию не списывают со счетов, говорит эксперт. Главная цель перестановок - зачистить из руководства ОНФ людей Вячеслава Володина, считает источник Би-би-си.

Сопредседателями стали директор НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль, глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева и проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Новых руководителей утвердили в четверг на закрытом заседании центрального штаба ОНФ. Одновременно в Москве проходил съезд "Народного фронта", на который приехал президент Владимир Путин.

Раньше у этого движения было три сопредседателя. Один из них, режиссер Станислав Говорухин, умер в июне 2018 года. Еще один, Александр Бречалов, стал губернатором Удмуртии в 2017 году. И в последние два года "Народным фронтом" активно занималась только депутат Госдумы Ольга Тимофеева. Теперь она уходит.

О новом составе руководителей Би-би-си рассказали три участника закрытого заседания центрального штаба на съезде, позже представитель пресс-службы штаба подтвердил эту информацию журналистам, сообщает РИА Новости.

Правообладатель иллюстрации Alexey Druzhinin\TASS Image caption Детский врач Леонид Рошаль (на фото слева) стал новым сопредседателем ОНФ Владимира Путина

Новые сопредседатели - те, кто активно участвовал в избирательной кампании Путина. Так, Когогин и Шмелева были сопредседателями его избирательного штаба на выборах 2018 года.

В образовательный центр "Сириус", основанный другом детства президента Сергеем Ролдугиным, Путин приезжал несколько раз за президентскую кампанию. Проректора РАНХиГС Александр Комиссаров курировал конкурс "Лидеры России", организованный администрацией президента.

КамАЗ входит в госкорпорацию "Ростех", которой руководит Сергей Чемезов, обращал внимание Би-би-си политолог Константин Калачев. Эксперты называли Чемезова влиятельным членом ближайшего окружения Путина.

Состав центрального штаба ОНФ расширится до 68 человек - в него, в частности, войдут глава группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, бывший врио губернатора Хакасии Михаил Развожаев и учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер.

Люди Кириенко вместо людей Володина

ОНФ был создан в мае 2011 года - как движения для поддержки Путина на выборах 2012 года. Тогда идейным вдохновителем движения был Вячеслав Володин, ставший в новой администрации Путина главным куратором внутренней политики и проработавший в этой роли до 2016 года.

В 2011-2015 годах при поддержке Володина ОНФ выглядел влиятельным движением, а заявления организации иногда даже воспринимались как критика Кремля. Движение искало нарушения при госзакупках, критиковало губернаторов - а эксперты даже допускали, что если рейтинги "Единой России" упадут, то ОНФ может стать новой "партией власти".

Однако к концу третьего срока Путина рейтинги "Единой России" выправились, а движение постепенно стало угасать. Когда Володина в Кремле сменил Сергей Кириенко, движению уже не уделяли повышенного внимания. Они не были главной организацией при избрании Путина на четвертый срок, многие проекты затихли, а лидеры "Народного фронта" почти не появлялось в прессе. Но Путин по-прежнему продолжал приходить на их съезды.

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev\TASS Image caption Съезд собрал несколько тысяч участников

Члены ОНФ по-прежнему считались "людьми Володина", хотя формально движение Путина курировал Кремль. Володин, пересевший в кресло спикера Госдумы, был не в лучших отношениях с новой кремлевской командой Кириенко. Команда Кириенко, в свою очередь, пыталась поставить своих людей в руководстве "Единой России", рассказывали Би-би-си источники в партии.

Главная цель всех перестановок - зачистить из руководства ОНФ "людей Володина", объяснял ранее Би-би-си источник, близкий к администрации президента, но не уполномоченный давать комментарии СМИ.

Например, депутата Тимофееву, которая в четверг перестала быть сопредседателем ОНВ, считали "представителем прежней управленческой команды", говорит политолог Михаил Виноградов (то есть команды Володина).

Таким образом, смена сопредседателей движения - это проекция "политических изменений", происходивших вокруг ОНФ в последние два года, считает эксперт.

Зачем нужен ОНФ

Несмотря на то, что движение давно уже не столь заметное, расформировывать его сейчас никто не будет. Более того, в Кремле снова допускают, что в случае обвала рейтингов "Единой России" после повышения пенсионного возраста ОНФ может стать новой "партией власти", утверждает близкий к Кремлю собеседник Би-би-си.

"Съезд ОНФ - сигнал властной системе, что нет паники, плюс подтверждение ОНФ как источника аппаратного веса - на мероприятия ОНФ старается ходить Путин, - продолжает политолог Виноградов. - Ну и как резерв - в случае серьезного переформатирования партийного пространства".

Путин, выступая перед съездом ОНФ, призвал "контролировать законность расходования средств, которые выделяются государством на реализацию национальных стратегических программ".

"Для меня, как одного из инициаторов этих программных продуктов, очень важно, чтобы все это прошло должным образом, и чтобы мы просто не профукали эти деньги", - сказал он.

Речь идет о "майском указе" Путина, подписанном после его избрания на четвертый срок. С марта 2014 года ОНФ готовил заключения по каждому докладу правительства об исполнении поручений президента и направлял их в администрацию президента. Сейчас "Народный фронт" заявляет, что контролировать и новый указ, на исполнение которого власти планируют потратить 5,6 трлн рублей до 2021 года.

Владимир Путин выступал перед обновленным Центральным штабом около 3 минут, еще несколько минут он потратил на обращение к 4 тысячам участников съезда. После этого участники начали расходиться.