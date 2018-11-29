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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что украинские порты в Азовском море оказались заблокированы после воскресного инцидента у Керченского пролива, когда российские пограничники обстреляли и задержали два украинских катера. Представители России в ответ заявили, что это не так.

"По состоянию на вечер 28 ноября 2018 года украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов", - написал Омелян в "Фейсбуке" в среду вечером.

По подсчетам украинского министра, в очереди на вход в Азовское море со стороны Черного моря стоят 18 судов (14 следуют в порт Мариуполя, еще четыре - в Бердянск). В ожидании разрешения на выход из Азовского моря стоят девять судов (шесть не могут выйти из Мариуполя, три - из Бердянска).

"То есть Россия заблокировала украинские порты на Азовском море", - заключил министр. "Цель очевидна - блокировка работы украинских портов в акватории Азовского моря и постепенное вытеснение Украины с наших законных территорий, которые закреплены нормами международного права", - написал он.

В четверг утром анонимный источник ТАСС заявил, что заявление Омеляна не соответствует истине. "Никто никакие суда не задерживает, работаем по фактической погоде", - сказал он.

Собеседник агентства напомнил, что согласно действующей процедуре все суда должны подать предварительную заявку на прохождение через Керченский пролив за 48 часов, после чего подтвердить ее за 24 часа.

"Судно подает за 48 часов заявку и стоит в ожидании прохода", - пояснил источник.

В Кремле также отрицают, что Россия препятствует выходу и входу в Азовское море украинских судов.

"Мне неизвестно о том, что какие-то ограничения сейчас существуют", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Наоборот, нам известно, что Керченский пролив работает в обычном режиме", - добавил он.

По словам Пескова, порт Керчи, который одобряет заявки на проход судов, может "принимать решения о регулировании навигации" по погодным условиям. В начале недели сообщалось о плохих погодных условиях в районе Керченского пролива.

В поставках из азовских портов Украины преобладают зерно и сталь, пишет агентство Рейтер. Из российских портов на Азовском море через пролив также идут значительные грузопотоки, в частности пшеница на экспорт.

Керченский пролив был перекрыт под Крымским мостом в воскресенье, когда пограничники ФСБ провели операцию по перехвату двух катеров ВМС Украины и буксира, направлявшихся в Азовское море. Катера были обстреляны и задержаны. Накануне суд в Симферополе арестовал 22 украинских моряков и двух сотрудников Службы безопасности Украины.

Киев обвинил Москву в вооруженной агрессии, Россия, в свою очередь, обвиняет моряков в нарушении государственной границы, а политическое руководство Украины - в провокации.

Западные страны поддержали Украину и потребовали обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив. Президент России Владимир Путин накануне повторил позицию ФСБ о том, что украинские катера пересекали границу в том месте, где она была российской еще до аннексии Крыма в 2014 году.

Путин назвал произошедшее незначительным пограничным инцидентом и выразил недоумение в связи с тем, что президент Украины Петр Порошенко издал указ о введении военного положения в некоторых областях страны, чего он не делал даже в 2014 году.

Порошенко накануне призвал страны НАТО обеспечить безопасность в Азовском море и направить туда свои корабли.