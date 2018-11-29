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В екатеринбургской школе №115 прошел конкурс детского рисунка, приуроченный к дню толерантности, который празднуют 16 ноября. Рисунки изъяла полиция, в школе идет проверка - все из-за рисунка с надписью "Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу".

28 ноября о конкурсе написал портал Ura.ru. Читатель издания прислал в редакцию фотографию двух рисунков с конкурса, на одном из которых было написано: "Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны".

Автор рисунка - ученица девятого класса. Она изобразила на нем людей разных рас, подростков, видимо, переживающих из-за своей внешности, и схематичные изображения пар - разнополой, однополой женской, однополой мужской.

Читатель Ura.ru утверждал, что на других работах конкурса можно было обнаружить радугу - символ движения в защиту прав ЛГБТ.

Уже на следующий день стало известно, что в школу приехала полиция и изъяла все 17 рисунков, участвовавших в конкурсе - они отправятся на экспертизу.

Директор школы Анна Питерских подтвердила Би-би-си, что конкурс рисунков действительно был, но от дальнейших комментариев отказалась.

"Дети рисовали солнце, земной шар, цветы, детей разных национальностей, флаги разных стран, - объяснила агентству РИА Новости представитель департамента образования города. - В рисунках отражены общечеловеческие ценности: дружба, уважение, взаимопонимание и принятие ценностей и взглядов других людей".

"В некоторых работах изображена радуга - символ чистоты, детства, дружбы, олицетворяющая единение народов разных национальностей. Рисунков, пропагандирующих нетрадиционные ценности, на выставке не было. Тем не менее с педагогом проведена разъяснительная работа", - продолжила представитель департамента.

29 ноября выступил министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов. "Мы инициировали проверку. Департаменту образования Екатеринбурга поручено разобраться в ситуации. "Дни толерантности" должны быть - это хорошая практика, но вот содержание этих дней нужно более тщательно прорабатывать, чтобы таких примеров в школах не допускалось. Содержание, которым было наполнено данное конкретное мероприятие - нельзя назвать приемлемым", - сказал министр.

Активист Тимур Булатов, называющий себя главой "первого нравственного российского фронта", требует возбудить на директора школы административное дело по статье "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений". По закону, принятому в 2012 году, детям до 18 лет нельзя рассказывать об ЛГБТ, формируя у них "искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений".

Булатов известен как активный борец против ЛГБТ, он в прошлом занимался поиском и распространением информации об учителях, которые, как ему казалось, были геями или лесбиянками, и добивался их увольнения.

Булатов утверждает, что написал заявления в администрацию города, прокуратуру, МВД, Следственный комитет и даже президенту России. Он называет такие уроки "содомизацией". О чем именно говорилось на уроке толерантности в екатеринбургской школе, неизвестно.

Уроки толерантности по всей России

В России с 2001 по 2005 год работала федеральная целевая программа "Формирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма в российском обществе". Уроки толерантности по инициативе местных властей проводились в некоторых регионах России с 2002 года, а по всей стране ежегодно проходят с 2009 года: идею всероссийских уроков придумали на форуме прокремлевской молодежи "Селигер", а президент Дмитрий Медведев ее поддержал.

В 2015 году сообщалось, что проектом занимаются Федеральное агентство по делам национальностей вместе с Центром толерантности при московском Еврейском музее.

В интернете на сайтах для учителей можно найти планы уроков толерантности. На уроках детям предлагают, например, почитать отрывок из сказки про крошку Енота, которого мама учила улыбаться "Тому, кто сидит в пруду", а не угрожать ему. Также детям предлагалось представить, что рядом с ними живет человек в инвалидной коляске, или что одноклассник живет в гораздо более обеспеченной семье, и попробовать быть к нему толерантным.

Другое предложенное задание - понять, где уважение, а где унижение человечесткого достоинства. Для этого детям дается список: угрозы, депортации, лишение возможности обучаться на родном языке, призывы к насилию, и наоборот - стремление к сотрудничеству, защита прав человека, уважение культурных традиций.