В Deutsche Bank проходят обыски по следам "панамского досье"

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В шести офисах Deutsche Bank, в том числе в штаб-квартире банка во Франкфурте, проходят обыски в рамках дела об отмывании денег. Расследование связано с "панамским досье", сообщили в прокуратуре.

Как сообщает прокуратура Германии, два сотрудника банка в возрасте 50 и 46 лет помогали клиентам создавать офшорные фирмы, чтобы отмывать деньги, полученные преступным путем, пишет агентство Блумберг.

В обысках задействованы 170 полицейских, сотрудников прокуратуры и налоговых инспекторов, сообщает Рейтер. Они изымают бумажные документы и электронные носители информации.

В Deutsche Bank подтвердили проведение обысков и сообщили, что банк оказывает полное содействие следствию.

В основу расследования легли данные из "панамского архива" - в 2016 году в прессу попали миллионы документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, изобличающие десятки известных людей, включая нескольких действующих и бывших лидеров стран, в попытке отмывания денег.

После новостей об обыске акции Deutsche Bank на бирже во Франкфурте подешевели более чем на 3%.

"Панамское досье"

"Панамское досье" было опубликовано в апреле 2016 года назад Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Досье представляет собой 11 млн конфиденциальных документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которые свидетельствуют, что компания помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.

В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и люди.

В расследовании упоминался, в частности, друг президента России Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин, который, как утверждали авторы доклада, владеет офшорными компаниями с оборотами в миллиарды долларов.

Первой жертвой скандала оказался премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлаугссон, который ушел в отставку через несколько дней после публикации "панамских документов". Из них стало известно, что ему и его супруге принадлежала офшорная компания, которую Гуннлаугссон не задекларировал после избрания в исландский парламент.

"Панамские документы" создали проблемы Дэвида Кэмерона, занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании. Ему пришлось признать, что его семья получала финансовую выгоду от легального офшорного фонда, основанного его отцом.

Политики из других стран - от президента Путина до премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа - реагировали на это расследование иначе, называя утечку информации об офшорах провокацией. Шариф впоследствии был приговорен к 10 годам тюрьмы и штрафу в размере 10,6 млн долларов по обвинению в коррупции.