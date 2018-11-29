Правообладатель иллюстрации Novoderezhkin Anton/TASS Image caption Лебедев заявил, что Майами "прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции"

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР, сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев выложил в "Фейсбук" фотографии из Майами. Его коллега, руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов, пожурил его, заметив, что это не российский регион.

"Майами, можно только влюбиться!" - подписал Лебедев, избранный депутатом от ЛДПР, фотографии океана и небоскребов.

"Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее", - написал Неверов под постом Лебедева.

Image caption Через несколько часов Лебедев удалил свой пост

У депутатов есть так называемые пленарные и региональные недели. Пленарная - это дни заседаний, когда депутаты должны быть в Москве.

Региональная проходит сейчас, с 26 ноября по 2 декабря. Предполагается, что во время региональной недели депутаты работают со своими избирателями в регионах, от которых они избирались. Отношения России и США после аннексии Крыма осложнены, многие российские чиновники и депутаты, включая самого Неверова, находятся в санкционном списке США.

Депутаты Госдумы, включая единороссов, неоднократно попадали в скандалы, связанные с незадекларированной недвижимостью в Майами. Так, в 2013 году оппозиционер Алексей Навальный обнаружил незадекларированное имущество у единоросса Владимира Пехтина. После скандала он сдал свой мандат. Недвижимость в Майами есть и у компании, которая, по данным РБК, может быть связана с депутатом от ЛДПР Сергеем Жигаревым.

Лебедев решил в шуточной манере объяснить свою поездку работой с избирателями. "Своего" округа у Лебедева нет - он был вторым номером в федеральном списке партии на выборах Госдумы седьмого созыва.

Поэтому в ответ Неверову он написал, что "Майами, как избирательный округ, прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции". "Вам грех этого не знать", - добавил он.

Правда ли в Майами живут избиратели ЛДПР?

В Майами, как и в других частях США, есть российские граждане, которые голосовали на выборах депутатов Госдумы в 2016 году. Однако их не очень много.

Точно посчитать количество избирателей в Майами сложно - там не было отдельного избирательного участка, для тех, кто живет там, было организовано выездное голосование. Голоса считались вместе с теми, кто голосовал в Вашингтоне и в Чикаго. Однако даже из общих данных можно понять, что количество избирателей ЛДПР в Майами не превышает несколько десятков.

Так, всего на участке номер 8273 в Вашингтоне проголосовали 1298 человек, Сколько человек голосовали вне Вашингтона, можно понять по графе "бюллетени, выданные вне помещения для голосования". Таких 18 сентября 2016 года оказалось 409 человек - столько совокупно голосовали в Майами и Чикаго.

Всего из 1298 человек за ЛДПР отдали голоса только 83 человека, следует из официальных данных ЦИК. На участке в Вашингтоне партия Жириновского набрала 6,39% голосов - это в два раза ниже ее среднего результата (13,14%).

Лебедев не попал в санкционные списки США и Евросоюза. Однако в 2015 году он утверждал , что посольство США в Москве затянул о выдачу ему визы для участия в кон ф еренции парламентариев стран Арктического региона.

В 2017 году Лебедев стал единственным депутатом , который проголосовал против введения запрета на посещение Госдумы журналистами американских СМИ- " иноагентов " .

единственным депутатом Весной 2018 года Лебедев был одним из критиков предложенного депутатами законопроекта о запрете американских лекарств. Этот законопроект вызвал редкую для российской политики волну критики с разных сторон - не только от оппозиции."Смысла в этом законопроекте не вижу. При желании санкции можно вводить и по действующим законам", - говорил Лебедев "Коммерсанту". Законопроект был смягчен после обсуждения депутатами.

Избиратели в тот день могли отдать голос и за кандидата-одномандатника. Формально участок в Вашингтоне был "приписан" к Тушинскому избирательному округу, то есть живущие в Майами и Вашингтоне россияне голосовали за депутата от Тушинского округа Москвы.

В этом округе выиграл бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко (он шел от "Единой России"). Кандидат от ЛДПР, представитель молодежного движения партии Сергей Марусов, завоевал голоса только 47 избирателей на этом участке. В Думу он не прошел.

Больше всего голосов на этом участке в Вашингтоне получила партия "Яблоко" - 464 голоса (35,75% голосов). "Яблоко" не попало в Госдуму седьмого созыва.

После того как на пост обратили внимание СМИ, Лебедев удалил его. Он немногословно сообщил Би-би-си, что поездка была частной, а на вопрос о причине удаления поста ответил: "Это частная жизнь!".