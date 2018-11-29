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Бывший личный юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в заведомой лжи конгрессу США о проектах недвижимости Трампа в России.

Это признание он сделал в нью-йоркском суде на Манхеттене, куда явился с самого утра без предварительных анонсов своего визита.

Коэн заявил о том, что в 2017 году солгал сенатскому комитету по вопросам разведки о планах Трампа о строительстве Трамп-тауэр в Москве.

В августе этого года 52-летний Коэн признал себя виновным в финансовых махинациях и банковских аферах, а также в нарушении избирательного законодательства - юрист расплатился деньгами, предназначенными для кампании, за молчание двоих женщин, которые заявляли о своих близких отношениях с Трампом, многолетним клиентом Коэна.

Трамп, комментируя признание Коэна журналистам, назвал его "слабым человеком" и заявил, что его бывший юрист врет, надеясь получить более мягкий приговор.

Экс-юрист Трампа делает признания в рамках спецпрокурорского расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.