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Саломе Зурабишвили, выигравшая президентские выборы в Грузии, не считает, что сейчас подходящее время для сотрудничества с Россией. Об этом она рассказала в интервью Русской службе Би-би-си.

"Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси… с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству", - заявила Зурабишвили.

Она сказала, что Грузия занимает проевропейскую позицию, и в случае, если западные партнеры страны в лице Европы и Америки начнут диалог с Россией, тогда, конечно, Грузия не останется в стороне.

Грузия неоднократно обвиняла Россию в похищении людей на линии разграничения с Южной Осетией, которую Россия признает независимым государством, а Грузия считает частью своей территории. Помимо России независимость Южной Осетии признают всего пять государств-членов ООН.

В свою очередь отношения России с Украиной резко ухудшились после аннексии Крыма и начала военных действий в Донбассе в 2014 году, а в минувшие выходные обострились еще сильнее после того, как российские пограничники со стрельбой задержали три военных корабля Украины у побережья Крыма.

"Не ожидаю резких перемен"

Центральная избирательная комиссия Грузии в четверг опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% голосов. Зурабишвили набирает 59,52% голосов.

Формально Зурабишвили считается независимым кандидатом, но ее поддержала правящая партия. Ее оппонент Григол Вашадзе, представляющий оппозиционное движение "Сила в единстве", в которое входит и партия бывшего президента Михаила Саакашвили, получил только 40,48%.

Утром в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле расценивают итоги выборов в Грузии, заявил: «Мы принимаем к сведению информацию и факт победы кандидата [Зурабишвили]. Мы предпочитаем дождаться каких-то первых заявлений, оценки возможных перспектив развития отношений России и Грузии».

Другие российские официальные лица все же поделились своим отношением к итогам грузинских выборов.

"Не ожидаю резких перемен на российском направлении, - сказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. - Но учитывая, что Саломе Зурабишвили - опытный и прагматичный политик, хотел бы надеяться, что пространство для диалога как минимум не сократится".

Чуть более оптимистично прозвучало заявление замглавы МИД России Григория Карасина: "Рассчитываем, что результаты выборов позволят нам дальше продолжать работу по оздоровлению, нормализации наших двусторонних отношений".

"Выборы с такими стандартами не должны проводиться в Грузии"

Нынешний президент Грузии Георгий Маргвелашвили тоже сделал краткое заявление после того, как центральная избирательная комиссия огласили итоги обработки 100% голосов. Он поздравил Саломе Зурабишвили с победой, но резко высказался о самом ходе выборов.

"Наблюдая за вчерашними выборами, а также анализируя оценки наблюдателей, я хотел бы выразить свою обеспокоенность резким падением качества демократических выборов. Однозначно могу сказать, что выборы с такими стандартами больше не должны проводиться в Грузии", - сказал он.

Европейские наблюдатели не зафиксировали таких нарушений, которые могли бы существенно повлиять на результате выборов, но заметили, что и абсолютно чистыми их назвать нельзя.

"Большим сюрпризом стало и решение о списании за несколько дней до выборов банковских долгов более чем 600 тысячам граждан Грузии", - сказал руководитель наблюдательной миссии Европарламента Лайма Андрикиене.

Речь идет об обещании властей страны погасить банковские долги граждан, внесенных в черный список должников. Оппозиция утверждала, что это могло быть выгодно кандидату, которого поддерживает правящая партия.

Кроме того, независимые наблюдатели остались недовольны тем, что "одна сторона пользовалась ненадлежащим преимуществом", СМИ демонстрировали предвзятость, а предвыборная кампания проходила в условиях "жесткой риторики и поляризации".