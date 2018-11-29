Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине из-за событий в Керчи

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что решил отменить встречу с российский президентом Владимиром Путиным на саммите Большой двадцатки в Аргентине после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе.

"Учитывая тот факт, что [украинские] корабли и моряки не были возвращены на Украину из России, я решил, что для всех сторон будет лучше отменить мою запланированную встречу с президентом Владимиром Путиным в Аргентине", - написал Трамп в своем "Твиттере".

Всего за час до этого американский президент заявлял, что сейчас "очень хорошее время" для проведения встречи с Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока нет официальной информации от США об отмене встречи.

"Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем. Если это так, у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита", - сказал Песков.

Тем временем на торгах на Московской бирже курс рубля замедлил темпы роста к доллару и евро после заявления президента США. Как сообщает РИА Новости, курс доллара расчетами "завтра" на 19.54 мск снижался на 78 копеек, до 66,17 рубля, курс евро - на 86 копеек, до 75,30 рубля.

"Мне не нравится эта агрессия"

Ранее на этой неделе Трамп уже говорил, что может отменить встречу с Путиным из-за инцидента в Керченском проливе. В интервью газете Washington Post президент США сообщил, что ожидает отчет о случившемся от совета по национальной безопасности, и этот отчет будет иметь определяющее значение.

"Может быть, я не буду проводить эту встречу [с Путиным]. Мне не нравится эта агрессия. Мне совершенно не нужна такая агрессия", - добавил президент США.

В минувшее воскресенье два украинских катера и сопровождавший их буксир были обстреляны и задержаны пограничниками ФСБ у берегов аннексированного Крыма. Россия обвинила моряков в нарушении границы, а власти Украины - в провокации. Киев и западные страны, в свою очередь, обвинили Москву в агрессии.

Российские информагентства РИА Новости и Интерфакс в четверг сообщили со ссылкой на свои источники, что встреча Путина и Трампа запланирована, и на нее отведено "чуть более двух часов". Помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков анонсировал, что президенты сначала переговорят один на один, а затем пригласят к участию в беседе членов своих делегаций.

По словам Ушакова, "эта встреча в одинаковой степени нужна обеим сторонам, прежде всего с точки зрения дальнейшего развития ситуации в мире в целом".

Несостоявшиеся переговоры в Париже

В октябре в Москву приезжал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. В ходе его визита была достигнута договоренность о встрече Путина и Трампа в Париже, который оба должны были посетить в ноябре по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

В итоге дело не дошло даже до краткой беседы. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Трамп поприветствовали друг друга во время ланча, а после него сказали друг другу "до встречи". Никаких конкретных тем они не обсуждали.

Дипломатический источник "Коммерсанта" объяснял, что против проведения переговоров выступил хозяин мероприятия, президент Франции Эмманюэль Макрон - якобы он не хотел, чтобы встреча Путина и Трампа "затмила" подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи.

Юрий Ушаков тогда подтвердил, что от Парижа поступали соответствующие просьбы, и они были "достаточно настойчивыми".