Меркель полетит на саммит G20 обычным рейсом из-за поломки самолета

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В аэропорту Кельна самолет встречали машины экстренных служб

Канцлер Германии Ангела Меркель пропустит церемонию открытия саммита G20 в Аргентине. Из-за технической неисправности ее самолету пришлось приземлиться вскоре после вылета из Берлина.

Представитель Меркель сообщил, что самолет Airbus A340 "Конрад Аденауэр" с немецкой делегацией совершил благополучную, но незапланированную посадку в Кельне из-за обнаруженной технической неисправности. Самолет развернулся во время полета над территорией Нидерландов, сообщает агентство ДПА.

Меркель собиралась пересесть в Кельне на резервный самолет, но в ночь на пятницу ее представитель Штеффен Зайберт сообщил, что сделать это не получится из-за трудностей с согласованием графиков движения других правительственных самолетов.

Канцлер и ее делегация в пятницу утром собираются вылететь в Мадрид, где планируют пересесть на обычный рейсовый самолет до Буэнос-Айреса, сообщил Зайберт. Вместе с канцлером на саммит G20 направляется министр финансов Германии Олаф Шольц.

Представитель Меркель отказался комментировать вопрос, какие технические проблемы возникли на борту.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Меркель и члены делегации провели ночь в Бонне

Что случилось на борту?

По данным журнала Spiegel, через час после взлета самолет Меркель полностью потерял связь с землей. Пилотам пришлось срочно прервать полет и садиться в аэропорту Кельна, взлетно-посадочная полоса которого сейчас укорочена из-за ремонтных работ.

Из-за посадки в таких условиях у самолета перегрелись тормоза, отмечает издание.

Командир воздушного судна сказал, что решил приземлиться после того, как обнаружил неисправности нескольких электронных систем. Он подчеркнул, что угрозы для пассажиров эти проблемы не создавали, пишет агентство Рейтер.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На самолете "Конрад Аденауэр" канцлер Германии совершает правительственные визиты

В аэропорту самолет встречали машины экстренных служб. Меркель и члены делегации вскоре уехали на автобусе в отель в Бонне.

"Это была серьезная неисправность", - сказала Меркель журналистам, после того как делегацию привезли в гостиницу. "К счастью, у нас был прекрасный экипаж и самый опытный пилот", - добавила она.

Это не первый случай, когда у правительственного самолета Airbus A340 "Конрад Аденауэр" возникают подобные проблемы. В октябре ему пришлось прервать полет и приземлиться в Индонезии из-за того, что грызуны испортили электропроводку. Этот инцидент произошел во время ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка.

Самолет "Конрад Аденауэр", на котором Меркель совершает правительственные визиты, назван в часть первого канцлера ФРГ.