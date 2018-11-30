Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет

Правообладатель иллюстрации Martyn Aim/Getty Images

Украина ограничивает въезд на территорию страны для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом объявил украинский президент Петр Порошенко. Накануне стало известно, что пограничная служба решила закрыть въезд в Крым для всех иностранных граждан - в первую очередь россиян.

"На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет, лицам мужского пола", - сказал глава пограничной службы Украины Петр Цигикал на совещании у президента страны Петра Порошенко (цитата по ТАСС).

"Правильно ли я понимаю, что это меры, которые препятствуют Российской Федерации формировать здесь отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями вооруженных сил Российской Федерации, и не дать им провести операции, которые они пытались провести в 2014 году?" - цитирует Порошенко Интерфакс. Цигикал ответил утвердительно.

Исключением для допуска в страну будут гуманитарные цели - в качестве примера Цигикал назвал похороны.

По указу о военном положении

Ранее на этой неделе Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине. Поводом для этого стал инцидент в Черном море, который произошел 25 ноября. Российские пограничники обстреляли и задержали 24 украинских военнослужащих, которые на двух катерах и буксире пытались пройти через Керченский пролив.

Военное положение было введено на один месяц.

Глава погранслужбы сказал, что во исполнение указа о военном положении введен первый уровень боевой готовности, а граница охраняется в усиленном режиме.

"И я бы ужесточил требования по регистрации в областях, в которых введено военное положение, для граждан Российской Федерации. Предложения прошу внести мне в течение 24 часов", - заявил также Порошенко на заседании погранслужбы (цитата по УНИАН).

Накануне пограничная служба Украины решила закрыть въезд в Крым для всех иностранных граждан. В пресс-службе ведомства BBC News Украина сообщили, что с четверга административную границу с Крымом могут пересекать только граждане Украины.

Те иностранцы, которые на момент введения ограничений оказались в Крыму, могут беспрепятственно покинуть полуостров.

Ограничения вводятся на время действия военного положения. "Особое внимание при контроле уделено группе риска", - добавили пограничники. В первую очередь, по их словам, речь идет о гражданах России.

Реакция Москвы

Представитель МИД России Мария Захарова осудила запрет на въезд на Украину мужчинам из России. При этом она исключила зеркальный ответ на действия Киева.

"Говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к какому-то помешательству, а если говорить о национальных масштабах - к коллапсу", - сказала Захарова на брифинге (цитата по RT).

Инцидент в Керченском проливе

Вечером в воскресенье два украинских катера и сопровождавший их буксир были обстреляны и задержаны пограничниками ФСБ у Керченского пролива. Все моряки была арестованы российским судом.

Украина обвинила Россию в вооруженной агрессии.

Президент России Владимир Путин назвал захват украинских кораблей "небольшим инцидентом" и провокацией накануне президентских выборов на Украине.

"Это провокация, которая организована действующей властью. Думаю, что и президентом действующим - в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года", - заявил Путин.

Западные страны поддержали Украину и потребовали немедленного освобождения моряков и кораблей. Они также требуют обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив в Азовское море.

Президент США Дональд Трамп в связи с керченским инцидентом отменил двустороннюю встречу с Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

"Учитывая тот факт, что [украинские] корабли и моряки не были возвращены на Украину из России, я решил, что для всех сторон будет лучше отменить мою запланированную встречу с президентом Владимиром Путиным в Аргентине", - написал накануне Трамп в своем "Твиттере".