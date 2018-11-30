Опрос: рекордное число россиян поддержали передачу Курил Японии

Правообладатель иллюстрации Sergei Krasnoukhov/TASS Image caption Итуруп - самый большой из Курильских островов

Число россиян, которые скорее поддержали бы передачу Японии Курильских островов, выросло до рекордной отметки, показал опрос "Левада-центра". За все годы проведения исследования этот показатель не превышал 12%. Правда, вопрос звучал немного иначе.

Как пишет РБК со ссылкой на данные опроса "Левада-центра", передачу островов скорее поддержали бы 17% респондентов. Большинство опрошенных (74%) скорее не поддержали бы эту идею, еще 9% затруднились ответить.

Опрос был проведен 22-28 ноября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1,6 тыс. в 136 населенных пунктах из 52 регионов.

По данным "Левада-центра", в мае 2016 года число россиян, допускавших передачу островов Японии, составляло всего 7%, а за все годы исследования, проводившегося с 1992 года, этот показатель не превышал 12%.

В ноябре вопрос был задан в следующей формулировке: "Проблема принадлежности Южных Курильских островов является препятствием для полного урегулирования российско-японских отношений и подписания мирного договора между нашими странами. Вы лично в целом поддержали бы или не поддержали бы идею передать Японии несколько островов Курильской гряды, чтобы заключить мирный договор и развивать экономическое сотрудничество между Россией и Японией?"

При этом ранее, как отмечает РБК, вопрос о передаче островов Японии задавался в другой формулировке. "Долгие годы камнем преткновения в отношениях между Россией и Японией был вопрос о спорных островах южной части Курильской гряды. Вы в принципе за или против того, чтобы Россия передала Японии эти острова?" - спрашивали респондентов.

Данные последнего опроса "Левада-центра" также показали, что в настоящее время большинство россиян (61%) в целом хорошо относятся к Японии и знают о новостях, касающихся возможной передачи ей части Курильских островов (68%).

Что говорил Путин

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за споров о принадлежности островов Курильского архипелага. Япония оспаривает его южную часть, включая острова Итуруп, Кунашир и Шикотан, а также группу мелких островов Хабомаи Малой Курильской гряды.

Москва неоднократно заявляла о неоспариваемом российском суверенитете над этими территориями, а власти Японии отказываются от идеи заключить мирный договор без предварительных условий.

В 2016 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о "новом подходе" в вопросе решения проблемы мирного договора, а в мае этого года перед поездкой в Россию сообщил, что намерен "добиться конкретного прогресса" в обсуждении с российским президентом совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией без каких-либо предварительных условий до конца этого года: "А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы". Япония от этого предложения отказалась.

На Восточноазиатском саммите в Сингапуре, прошедшем в середине ноября, Абэ и Путин договорились ускорить переговоры по мирному соглашению на основе декларации 1956 года, в которой сказано, что после заключения мирного договора Россия передаст Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды.

После встречи пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался раскрыть детали переговоров, однако несколько российских и зарубежных СМИ писали, что Россия готова обсуждать судьбу Курил лишь при условии неразмещения на них американских военных баз. Японское издание Asahi Shimbun со ссылкой на правительственные источники, сообщало, что Абэ пообещал Путину этого не делать.