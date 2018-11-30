Арестованных украинских моряков посадили в СИЗО "Лефортово"

Правообладатель иллюстрации Alexei Pavlishak/TASS

В московское СИЗО "Лефортово" доставили 21 украинского моряка, арестованного в Крыму после инцидента в Керченском проливе. Как сообщает "Дождь", там их посетила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы и корреспондент телеканала Когершын Сагиева.

По информации Сагиевой, еще трое украинцев, получивших ранения в ходе задержания кораблей российскими пограничниками, находятся в больнице московского СИЗО "Матросская тишина".

"Жалоб на условия содержания нет", - сказал членам ОНК один из моряков Роман Мокряк.

Арестованные находятся в карантине, сказала Интерфаксу член ОНК Ева Меркачева. "Карантин предполагает раздельное нахождение в двух- или трехместных камерах в течение нескольких дней. В это время арестованным будет проведено медосвидетельствование, с ними пообщается психолог", - пояснила она.

Накануне, 29 ноября, адвокат Мокряка Джемиль Темишев сообщил, что арестованных украинских военнослужащих доставили в Москву в СИЗО "Лефортово".

Адвокат говорил BBC News Украина, что пока не знает, о каком количестве украинских моряков может идти речь.

То, что после ареста судом в Симферополе "командный состав" переведен в одно из московских СИЗО, подтверждала пресс-служба уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Там также не могли уточнить, сколько именно моряков отправили в Москву.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека по Крыму Людмила Лубина говорила, что "в СИЗО Симферополя сейчас ни одного из задержанных нет". Она объясняла перевод моряков тем, что в Москве сформирована большая группа следователей, которая займется этим делом, писал ТАСС.

24 украинских военных были задержаны в воскресенье, 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины (два артиллерийских катера и буксир) попытались осуществить переход из порта Одессы в порт Мариуполя через Керченский пролив.

27 и 28 ноября решением судов в Симферополе и Керчи они были арестованы на два месяца. Их обвинили в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Украина обвинила Россию в вооруженной агрессии. Западные страны потребовали немедленного освобождения моряков и кораблей. В Москве инцидент называют провокацией накануне президентских выборов на Украине.

Инцидент в Керченском проливе

Утром 25 ноября украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", подошедшие к Керченскому проливу со стороны Черного моря, были встречены российскими пограничными катерами.

Через несколько часов российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский буксир. В ФСБ объяснили это тем, что суда ВМС Украины "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию" и нарушили государственную границу России.

Поздним вечером стало известно, что российские корабли открыли огонь по украинским и захватили их. В ФСБ утверждают, что украинские корабли продолжили движение, несмотря на требование остановиться, и при этом "совершали опасное маневрирование".

Российская сторона утверждает, что украинцы не подавали запрос на прохождение через пролив. В Киеве говорят, что отправили запрос, но ответа не получили.

Захваченные суда вместе с экипажем были доставлены в Керчь. Троих украинцев, получивших ранения в ходе захвата кораблей, поместили в Керченскую больницу.

Российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечении границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

СБУ в свою очередь завела уголовное дело по статьям о подготовке и ведении агрессивной войны и о покушении на убийство. Подозреваемыми по нему проходят восемь россиян, в том числе капитаны трех кораблей, участвовавших в конфликте с российской стороны.

После инцидента на Украине было введено военное положение в приграничных с Россией областях. В пятницу, 30 ноября, россиянам мужского пола 16-60 лет запретили въезд в страну.