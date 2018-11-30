Александр Торшин покидает пост зампреда ЦБ. Его экс-помощница Мария Бутина арестована в США
Заместитель председателя Банка России Александр Торшин, попавший под санкции США, покидает свой пост. Его бывшая помощница Мария Бутина арестована в США. Уход Торшина из ЦБ после "дела Бутиной" был вопросом времени, говорит собеседник Би-би-си.
Александр Торшин покидает ЦБ в связи с выходом на пенсию, сообщил регулятор 30 ноября. Торшин занимал этот пост с января 2015 года, 27 ноября ему исполнилось 65 лет.
В июле этого года бывшая помощница Торшина Мария Бутина была арестована в США, ее обвиняют в работе иностранным агентом без регистрации с целью продвижения интересов России в США. Сразу после этого Торшин ушел в отпуск и не появлялся на работе все лето и осень, говорит собеседник Би-би-си, близкий к ЦБ. По его словам, уход Торшина из ЦБ был предрешен.
"В ЦБ его хобби (Торшин - сторонник легализации боевого короткоствольного оружия) стало для всех неприятным сюрпризом. В Америку он ездил во время своих отпусков, ЦБ его никогда туда не отправлял. О его участии в молитвенном завтраке (у президента Трампа) вообще узнали постфактум, он никого не предупреждал. ЦБ сторонится политики и его деятельность вне банка неприятно удивила его руководство", - говорит собеседник.
После ареста Бутиной Торшин не давал комментарии СМИ. Он не был доступен по телефону, а сотрудник его приемной в ЦБ в июле и августе говорила Би-би-си, что Торшин в длительном отпуске до сентября. В сентябре в приемной сказали, что Торшин, не выходя из отпуска, ушел на больничный.
Чем занимался Торшин в ЦБ?
В ЦБ Торшина пригласили после "черного вторника" в декабре 2014 года, когда произошло обвальное падение курса рубля по отношению к доллару и евро. Паника на валютном рынке привела к тому, что курс доллара на Московской бирже поднимался выше 80 рублей, а евро достигал 100 рублей (при этом в начале декабря курсы составляли 50 и 60 рублей соответственно).
Для расследования причин обвала рубля по поручению депутатов была создана межведомственная комиссия. Сенатор Евгений Тарло обвинил ЦБ в невыполнении своих обязанностей в части обеспечения права российских граждан на защиту прав собственности.
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Зампред Банка России Ксения Юдаева ходила в Думу и Совет Федерации, где пыталась доказать, что вины ЦБ в обвале рубля нет, говорит собеседник Би-би-си, близкий к регулятору. Но донести свою точку зрения у ЦБ не получалось, поэтому решили взять в качестве переговорщика Торшина.
"Он не принимает участия в принятии решений по политике ЦБ и других решений. У него чисто представительская функция - ходить на рабочие группы и так далее", - говорит источник.
В адрес ЦБ звучало много критики, и Торшина взяли как "опытного коммуникатора", способного исправить ситуацию, отмечал в 2015 году зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
До прихода в ЦБ он занимал пост первого вице-спикера Совета Федерации. Тогда сообщалось, что в центробанке Торшин будет отвечать за взаимодействие регулятора с депутатами и сенаторами.
Ранее, в 1990-х годах, Торшин уже работал в центробанке. Тогда он курировал вопросы взаимодействия с органами госуправления и прессой.
Завтрак у Трампа
Еще на посту сенатора Торшин был известен как активный сторонник легализации боевого короткоствольного (так называемого карманного) оружия. Торшин является почетным членом российской общественной организации "Право на оружие" и пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США.
Увлечение Торшина оружейной тематикой стало активно обсуждаться в контексте предполагаемого вмешательства российских властей в американские выборы.
В апреле 2017 года испанская газета El Pais писала со ссылкой на источники в Белом доме, что Торшин должен был встретиться с президентом США Дональдом Трампом после молитвенного завтрака в Белом доме - ежегодного мероприятия, которое посещает Трамп.
Помощница Торшина и член правления организации "Право на оружие" Мария Бутина поясняла, что формат завтрака не предполагал общения с администрацией Трампа.
Торшин впоследствии отрицал, что у него были планы встречаться с президентом США. Он сообщал, что посещает молитвенный завтрак уже 12 лет как частное лицо во время отпуска. Собеседник Би-би-си в ЦБ говорит, что зампред никого не предупреждал о своем посещении завтрака с Трампом.
В январе 2018 года американские СМИ писали, что Торшин попал в поле зрения ФБР из-за своего членства в НСА. По данным прессы, ФБР расследовало, не поступали ли российские деньги в предвыборный фонд Дональда Трампа через пожертвования в НСА.
В апреле этого года Торшина включили в санкционный список США.
Дело Бутиной
Помощница Торшина Мария Бутина в июле 2018 года была арестована в США. Ее обвиняют в работе в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации. За несколько дней до этого в США было обнародовано обвинительное заключение по делу 12 офицеров ГРУ, обвиняемых во взломе компьютеров Демократической партии США.
Агентство Рейтер сообщало, что в 2015 году Бутина присутствовала на встречах Торшина с заместителем председателя Федеральной резервной системы Стэнли Фишером и заместителем министра финансов США Натаном Шитсом.
Минюст США сообщал, что Бутина работала в интересах высокопоставленного чиновника, который впоследствии занял пост в Банке России. Официально его имя не называлось. Рейтер и Washington Post писали, что этим чиновником может быть Торшин.
29-летней россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. В конце ноября агентство Блумберг сообщило, что защита Бутиной почти готова на сделку со следствием.