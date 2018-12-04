Всемирный банк подсчитал, кто из россиян больше пострадает от роста НДС

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Повышение налога на добавленную стоимость приведет к снижению доходов россиян менее чем на 1%, сообщает в своем докладе Всемирный банк. Доходы снизятся из-за роста инфляции.

В России с 1 января 2019 года повышается налог на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. "Планируемое повышение ставки НДС, по-видимому, окажет относительно нейтральное воздействие на общее распределение доходов", - оценивает этот шаг Всемирный банк.

Некоторые продовольственные товары, товары для детей, книги облагаются по сниженной льготной ставке 10%, льготная ставка остается неизменной, напоминает банк.

Аналитики составили модель, в которой предполагается, что бремя НДС полностью приходится на потребителя - то есть цены для потребителей вырастут на сумму дополнительного налогообложения.

По подсчетам Всемирного банка, располагаемые доходы россиян из-за повышения НДС снизятся на 0,8%.

Меньше всего повышение НДС скажется на пенсионерах. А больше всего - на семьях с одним ребенком и парах с тремя и более детьми.

Расчеты Всемирного банка приведены на графике.

Таким образом, Всемирный банк оценивает эффект от повышения как не очень большой.

Объяснение такое: НДС - косвенный налог, его платят по цепочке все, кто участвует в создании товаров и услуг. Но в основном все перекладывается на потребителя.

Домохозяйства с низким уровнем доходов имеют меньше сбережений и тратят большую часть дохода на текущее потребление. Поэтому повышение НДС затронет их больше. Хотя ставка НДС на продовольственные товары и одежду ниже.

Эти два фактора компенсируют друг друга, и в результате эффект от повышения ставки НДС оказывается относительно нейтральным.

Зачем повышать налоги?

Президент России Владимир Путин утвердил повышение НДС в начале августа 2018 года.

Чиновники объясняют необходимость повышения налога тем, что бюджету нужны деньги на выполнение "майского указа" Путина. В нем указаны 150 целей и задач (в том числе ускорение роста российской экономики), на выполнение которых нужно найти дополнительно 8 трлн рублей.

Аргументы в пользу повышения НДС:

Это принесет бюджету 600-630 млрд рублей в год, сумма впоследствии вырастет

Полученные деньги будут потрачены на строительство инфраструктуры и на социальные проекты

Нагрузка на социально важные товары не изменится - в силе остается льготная ставка в 10%, по которой облагаются продукты питания, детские товары и еще несколько категорий

Рост цен ускорится

При этом аналитики отмечают, что у повышения НДС будут негативные последствия.

Ускорение инфляции в связи с повышением НДС неизбежно, это признают в том числе в министерстве экономического развития России и в ЦБ.

В октябрьском прогнозе минэкономразвития говорится, что повышение ставки НДС до 20% затронет около 75% товаров и услуг, которые используются для расчета инфляции. Общий вклад от повышения НДС в инфляцию составит 1,3 процентных пункта.

За повышением цен последует и рост инфляционных ожиданий, предупреждали в минэкономразвития. Инфляция на конец 2019 года составит 4,3%.

Кроме того, это приведет к тому, что в следующем году рост розничного товарооборота замедлится, так как россияне будут адаптироваться к повышению НДС, говорится в документах министерства.

Там считают, что ускорение инфляции негативно скажется на доходах россиян. По базовому прогнозу ведомства реальные доходы в следующем году вырастут на 1% (прогноз на этот год - плюс 3,4%).

ЦБ предупреждал, что из-за повышения НДС в первом квартале 2019 года возможен всплеск инфляции.

"В первом квартале мы будем иметь значительный всплеск инфляции, скорее всего, мы его увидим уже в данных по январю. Наверное, процесс подстройки под НДС растянется на два-три месяца. По нашим оценкам, в первом квартале годовая инфляция будет выше 5%", - говорил в середине ноября Интерфаксу глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ России Алексей Заботкин.

Повышение НДС приведет к ускорению инфляции на 1 процентный пункт, основной негативный эффект от увеличения налога придется на начало или середину 2019 года, отмечала в обзоре главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

В связи с повышением НДС цены на свою продукцию повысят 80% российских компаний, писало издание РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного консалтинговой компанией "Института Адизеса". 10% компаний заявили, что сами погасят эффект от увеличения налога, а еще 10% опрошенных заверили, что цены менять не будут.

Фонд "Общественное мнение" в июле спросил у россиян, как они относятся к повышению НДС. Только треть респондентов правильно назвали действующую ставку налога, 34% опрошенных сказали, что увеличение НДС принесет больше вреда, чем пользы. А 19% респондентов считают, что повышение будет все-таки полезным.