G20 собирается на саммит на фоне разногласий США с Россией и Китаем

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Для обеспечения порядка на улицах Буэнос-Айреса мобилизованы 20 тысяч полицейских

Мировые лидеры съезжаются в Аргентину на ежегодный саммит "Большой двадцатки", который, как ожидается, пройдет далеко не в радужной атмосфере из-за торговой войны между США и Китаем и роста напряженности в отношениях с Россией в результате конфликта в районе Керченского пролива.

Накануне стало известно, что американский президент Дональд Трамп отменил намеченную заранее в рамках G20 встречу с Владимиром Путиным после того, как ознакомился с докладом об инциденте в Керченском проливе.

25 ноября там были атакованы и задержаны российскими кораблями три корабля ВМС Украины (два артиллерийских катера и буксир), шедшие из Одессы в Мариуполь. Арестованы 24 украинских моряка.

В столице Аргентины Буэнос-Айресе, принимающем саммит, предприняты беспрецедентные меры безопасности. Пятница объявлена выходным днем, что позволило перекрыть районы, где расположены главные предприятия и офисы.

Это первый в истории саммит "Большой двадцатки" в Южной Америке. Для обеспечения порядка на улицах мобилизованы 20 тысяч полицейских.

О чем будут говорить на саммите?

Надежда на то, что США и Китай смогут договориться по вопросу торговых пошлин, почти угасла.

Пекин возмущен решением Вашингтона ввести дополнительные пошлины на китайские товары, но Дональд Трамп не намерен уступать. Эксперты говорят о настоящей торговой войне между двумя странами.

С июля этого года пошлины на китайский импорт в США составляют 250 млрд долларов. Китай ввел ответные тарифы на американский импорт в размере 110 млрд долл.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп едет в Аргентину в то время, когда Вашингтон конфликтует с лидерами двух крупнейших стран "Большой двадцатки"

И хотя в повестке саммита значится встреча Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином, ожидать прогресса в этом вопросе не приходится. Напротив, специалисты полагают, что ситуация может лишь усугубиться.

"Скорее всего, Си Цзиньпин не предложит Трампу никаких значительных уступок, и ничего судьбоносного на этом саммите решено не будет", - считает Джулиан Эванс-Притчард, эксперт независимого аналитического центра макроэкономики Capital Economics.

Еще одна непростая тема саммита - проблема изменения климата и соответствующие обязательства разных стран.

Агентство Франс пресс процитировало президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что не подпишет торговое соглашение с общим рынком стран Южной Америки МЕРКОСУР, если президент Бразилии Жаир Болсонару выведет свою страну из Парижского договора по климату.

Непростым будет саммит и для саудовского наследного принца Мохаммеда бин Салмана. Вопрос о степени причастности руководства Саудовской Аравии к жестокому убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги по-прежнему остается без ответа.

Хашогги был убит в октябре в здании саудовского консульства в Стамбуле.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что встретится с наследным принцем и четко сформулирует для него позицию британского правительства.

"Мы хотим, чтобы было проведено всестороннее и прозрачное расследование произошедшего с господином Хашогги, и чтобы виновные понесли наказание", - сказала Мэй.

Что говорят о новом витке украинского кризиса?

Дональд Трамп не станет встречаться с Владимиром Путиным, потому что захваченные у берегов Крыма украинские корабли и арестованные моряки до сих пор не возвращены на родину.

Это решение Трампа также связывают с тем, что накануне бывший личный юрист президента США Майкл Коэн признал себя виновным в заведомой лжи конгрессу США о проектах недвижимости Трампа в России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва сожалеет о таком решении.

Однако до официального подтверждения отмены встречи Песков прореагировал на эту новость иначе. "Если это так, у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита", - заявил он в четверг.

Канцлер Германии Ангела Меркель возложила на Москву всю ответственность за эскалацию российско-украинского конфликта и пообещала поднять эту тему в беседе с Путиным.

Прибытие Меркель на саммит было отложено из-за поломки ее самолета. Правительственный рейс совершил экстренную посадку в Кельне в четверг вечером, и когда канцлер ФРГ доберется до Буэнос-Айреса, саммит уже начнется.

Что такое "Большая двадцатка"?

"Большая двадцатка" (G20) состоит из 19 крупнейших промышленно развитых стран мира и Евросоюза как отдельного члена организации.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная Корея, Турция, Великобритания и США.

На официальном сайте саммита сказано, что в этом году его главная тема - справедливое и устойчивое развитие стран-членов организации.

В прошлом году встреча "Большой двадцатки" прошла в Гамбурге и была омрачена массовыми протестами.

Люди протестовали против современного миропорядка в общем и против присутствия на саммите лидеров авторитарных режимов в частности. Нелестные слова высказывались в адрес Владимира Путина, президента Турции Реджепа Эрдогана и короля Саудовской Аравии.

Полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ.

Неудачный момент для аргентинского лидера

Комментарий корреспондента Би-би-си в Южной Америке Кети Уотсон:

Это важный момент для Аргентины, шанс показать мировым лидерам, что с Маурисио Макри во главе страны с Аргентиной можно и нужно вести бизнес.

Победив на выборах в 2015 году, он пообещал провести рыночные реформы и восстановить оказавшуюся в изоляции аргентинскую экономику.

Прошло три года, и вот он принимает у себя саммит. Но наступила новая политическая эра, где балом правит уже не глобализация, а протекционизм и популизм.

Макри в течение следующих нескольких дней будет стараться произвести впечатление на гостей саммита, но его репутация у себя дома трещит по швам.

В стране наблюдаются высокая инфляция, замедленный экономический рост и падение курса песо. Кроме того, Аргентина оказалась в зависимости от кредитов МВФ на сумму в 57 млрд долларов, взятых, чтобы хоть как-то выбраться из кризиса.

Это очень неблагоприятный момент для президента, который, скорее всего, захочет переизбраться в будущем году.