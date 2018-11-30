Marriott сообщила об утечке данных миллионов своих клиентов. Акции компании падают

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Персональные данные почти 500 миллионов клиентов гостиничной сети Marriott International могли оказаться в руках хакеров в результате взлома системы, сообщает пресс-служба компании.

Первые сообщения о попытке проникновения в систему были зафиксированы в сентябре этого года. 19 ноября эксперты компании выяснили, что утечка произошла в системе бронирования Starwood, говорится в сообщении.

Внутреннее расследование показало, что злоумышленники могли получить доступ к сети еще в 2014 году.

Компания намерена предупредить всех пользователей, чьи данные были в базе.

В большинстве случаев взломанные данные включали в себя имя и фамилию клиента, номер телефона, номер паспорта, адрес электронной почты, почтовый адрес, дату рождения и пол, а также дату заезда/выезда.

"В некоторых случаях информация также содержит номера банковских карт и сроки их действия", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в Marriott не уточняют, есть ли риск того, что была похищена информация, позволяющая расшифровать зашифрованные данные банковских карт.

Для связи с пострадавшими клиентами компания уже создала специальный сайт и колл-центр.

В сообщении пресс-службы отмечается, что Marriott "глубоко сожалеет" о произошедшем и сообщила об инциденте в правоохранительные органы.

В систему Starwood входят в том числе отельные сети Sheraton, Le Méridien и Four Points. Компания Marriott приобрела бренд Starwood в 2016 году за 13,6 млрд долларов.

На фоне сообщений о взломе системы акции Marriott на предварительных торгах в Нью-Йорке в пятницу подешевели на 5,6% .

Компания Marriott International была создана в 1927 году, сейчас она объединяет более 6,7 тысяч гостиниц под 30 брендами в 130 странах мира. Выручка компании в 2017 году превысила 22 млрд долларов.