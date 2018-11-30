Саммит G20: Путин и Трамп не поздоровались, Макрона никто не встретил

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Владимир Путин и Дональд Трамп не обменялись рукопожатием на открытии саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе перед фотографированием лидеров G20.

Как передают корреспондент российского информагентства Интерфакса и американский телеканал MSNBC со ссылкой на журналистов из пула Трампа, российский президент первым взошел на подиум для фотографирования, а американский лидер прошел мимо него, не поздоровавшись.

Затем главы государств направились в зал первого пленарного заседания: Путин шел впереди, Трамп - на отдалении от него.

Журналисты пресс-пула Трампа также отметили, что президент США прошел мимо наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, не остановившись поболтать или пожать руку.

А вот Путин и Мухаммад бин Салман руки пожали, а потом и сели рядом друг с другом. На фотографиях с заседания видно, что они о чем-то беседуют и смеются.

Media playback is unsupported on your device Владимир Путин приветствует наследного принца Саудовской Аравии.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что решил отменить встречу с Путиным на саммите "Большой двадцатки" после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила, что Трамп принял решение об отмене встречи с Путиным во время полета в Аргентину после консультаций с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джоном Келли и советником по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Путина усадили рядом с наследным принцем Саудовской Аравии. Они о чем-то мило побеседовали

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что президенты могут пообщаться "на ногах" на полях саммита, однако всего через час после этого представитель Белого дома сообщил, что встречи в таком формате также не планируется.

В субботу утром, как ожидается, Путин проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая не успела приехать к началу саммита из-за поломки правительственного самолета.

Как сообщалось накануне, самолет Airbus A340 "Конрад Аденауэр" с немецкой делегацией совершил незапланированную посадку в Кельне из-за обнаруженной технической неисправности.

В итоге Меркель вылетала в Аргентину рейсовым самолетом испанской авиакомпании Iberia из Мадрида в пятницу утром.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Арнгеле Меркель пришлось покинуть правительственный самолет в Кельне

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Буэнос-Айрес вовремя, однако с ним тоже произошел курьезный случай: на выходе из самолета он увидел, что его с супругой никто не встречает.

Однако Макрон не растерялся: спустившись по трапу, он поздоровался с двумя служащими аэропорта и пошел по красной дорожке.

Вице-президент Аргентины Габриэла Микетти встретила Макрона только тогда, когда он уже подошел к автомобилю. Позднее местные СМИ объяснили этот конфуз "ошибкой в протоколе".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Не увидев никого из встречающих, Макрон пожал руки двум сотрудникам аэропорта

"Большая двадцатка" (G20) состоит из 19 крупнейших промышленно развитых стран мира и Евросоюза как отдельного члена организации.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная Корея, Турция, Великобритания и США.

На официальном сайте саммита сказано, что в этом году его главная тема - справедливое и устойчивое развитие стран-членов организации.