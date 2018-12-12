Как выделяются деньги на кино в России и голосуют ли авторы сами за себя

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Субсидии минкульта на кино получали проекты тех режиссеров и продюсеров, которые сами же входили в экспертные советы по отбору фильмов и могли влиять на их отбор, утверждает "Яблоко". В минкульте уверяют, что отстранили всех заинтересованных лиц от голосования - однако проверить это невозможно.

Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" (ЦАП) изучил конкурсную документацию на выделение субсидий российским фильмам министерством культуры.

Это бюджетные средства, которые выделяют отобранным министерствам фильмов и проектов. Общая сумма субсидий в 2018 году составила 2,27 млн рублей, конкурс прошел весной. Деньги пошли на поддержку 72 фильмов и одного сериала.

Согласно приказу министерства, проекты авторского кино могут получить поддержку до 40 млн рублей, фильмы-дебюты - до 25 млн, детское кино - до 50 млн, а сериалы - до 70 млн рублей. Деньги выделяются на безвозвратной основе. Точные суммы субсидий минкульт не раскрывает.

Сама процедура распределения этих средств непрозрачная и вызывает вопросы, отмечают эксперты ЦАП (копия их доклада есть в распоряжении Би-би-си). А зачастую в конкурсных комиссиях, которые голосуют за решение по тому или иному проекту, сидят и те, кто был заинтересован в этом проекте, говорится в докладе. По оценке "Яблока", с нарушениями могли быть распределены до 220 млн рублей.

"Старый хулиган"

Так, например, в 2018 году поддержку минкульта получил фильм "Старый хулиган" режиссера Алексея Петрухина. Он же был членом жюри на конкурсе, где был представлен фильм.

Режиссер Петрухин заявил Би-би-си, что не голосовал за свой фильм. Он рассказал, что в минкульте есть некий регламент, который регулирует конфликт интересов при голосовании за поддержку фильмов. По его словам, члены жюри не знают, как голосуют их коллеги - за или против.

"Если министерство культуры что-то пропустило, то, конечно, это грубейшее нарушение. Эксперты - это люди, которые хоть что-то понимают в кинематографе, а значит они в нем так или иначе работают", - рассказал Петрухин.

Ситуации, когда члену экспертного совета могли бы попасть его же фильмы на экспертизу, "были исключены", ответили Би-би-си в пресс-службе минкульта.

"Нина. Дорога любви"

Комедия "Нина. Дорога любви", представленная Центральной киностудией им. Горького, получила голоса членов конкурсной комиссии в номинации "авторское кино".

Гендиректор студии Сергей Зенов был членом жюри в этой номинации. Однако деньги этот проект в итоге не получил. Сама киностудия отозвала свою заявку в связи с "изменившимися личными обстоятельства" режиссера проекта Владимира Грамматикова и его "высокой занятостью на основном месте работы", рассказали Би-би-си в пресс-службе минкульта. В Киностудии им. Горького не ответили на запрос Би-би-си.

"Маша" и "Пальма"

Два фильма студии "Марс Медиа", "Маша" и "Пальма", получили поддержку в категориях авторского и дебютного кино. В обоих жюри присутствовало руководство студии. В направлении "Дебют" в составе экспертов голосовала гендиректор "Марс Медиа" Юлия Иванова. Учредитель компании, Рубен Дишдишян, также числится в комиссии по авторскому кино.

В компании "Марс Медиа", впрочем, утверждают, что руководство компании не голосовало за свои же проекты. "Согласно регламенту компания не имеет права голосовать за свои проекты. Поэтому никакого конфликта интересов здесь быть не может", - ответили Би-би-си в пресс-службе компании.

В минкульте по этому поводу заявили, что руководители компании не были допущены до голосования по своим же фильмам.

"Ресторан "Мечта"

Проект "Ресторан "Мечта" студии "Новые люди" продюсера Натальи Мокрицкой получил поддержку на конкурсе авторского кино.

Муж Натальи Мокрицкой, режиссер Сергей Мокрицкий, также числится членом жюри в этой номинации. Однако он рассказал Би-би-си, что не голосовал за этот фильм. В минкульте также заявили, что Мокрицкий не принимал участия в экспертизе по этому фильму.

Каждый из упомянутых проектов получил господдержку в сумме около 25-30 млн рублей, сообщили Би-би-си в министерстве.

Был ли конфликт интересов?

С 2016 года эксперты, принимающие участие в отборах фильма, по требованию генпрокуратуры должны сами подавать письменное уведомление о возможном конфликте интересов на голосовании по субсидиям. А ситуации, когда они голосовали бы за свои проекты, исключены.

Проблема в том, что голосование по фильмам тайное, поэтому проверить результаты и чистоту такого голосования нельзя, говорит аналитик ЦАП Алексей Чумаков: "Экспертные советы сейчас действуют непрозрачно. Эксперты могут говорить, что они не голосовали за свой фильм, но это нельзя проверить".

В минкульте Би-би-си сказали, что процедура тайного голосования "соответствует практике проведения творческих конкурсов во всем мире и отвечает требованиям профессиональной этики".

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereschenko/Tass

"Член жюри может способствовать победе своего проекта, низко оценивая работы конкурентов. При тайном голосовании это сложно отследить. Также есть риск, что член жюри будет лоббировать свой фильм перед другими экспертами, работая с ними в одной комиссии. Прозрачность работы комиссии - залог снижения подобных рисков", - говорит Чумаков.

Кроме того, обращают внимание эсперты ЦАП, у членов жюри было слишком мало времени для того, чтобы детально изучить все заявки.

Всего на конкурс субсидий в минкульт поступило 205 заявок-сценариев. Как пишет ЦАП, каждый сценарий занимает от 70 до 110 страниц. Их эксперты жюри должны были прочитать за шесть недель, однако справились всего за несколько дней - через четыре дня после того, как завершился отбор заявок, список финалистов уже был опубликован на сайте министерства.

"Некоторые эксперты участвовали во всех комиссиях. В таких случаях они должны были прочитать в среднем 18 450 страниц за четыре дня. В итоге 72 проекта не были допущены до защиты с презентацией ("питчинга"). Справедливость такого решения может быть поставлена под сомнение", - говорится в исследовании ЦАП.

Антикоррупционный центр "Яблока" направил обращение министру культуры Владимиру Мединскому.

Конфликт интересов в "Фонде кино"

В ноябре "Трансперенси Интернешнл - Россия" обвинила главу Росимущества Дмитрий Пристанскова в конфликте интересов при распределении денег Фонда кино. Пристансков входил в попечительский совет фонда с 2017 года по ноябрь 2018 года.

Эксперты "Трансперенси" обнаружили, что Фонд кино выдавал деньги на проекты киностудии, в руководство которой входит жена Пристанскова. Глава Росимущества заявил, что не голосовал за проекты своей жены, а потому в этой ситуации нет конфликта интересов. "Всякий раз в подобных случаях я направлял в фонд соответствующие уведомления о конфликте интересов", - рассказал он Би-би-си.

Глава попечительского совета фонда Владимир Толстой рассказал, что в фонде знают о всех конфликтах интересов и что эксперты не участвуют в голосовании, когда он есть.

В "Трансперенси" отмечали, что у Фонда кино, как и у минкульта, отсутствуют документы, регламентирующие конфликт интересов при выделении субсидий.

Кроме того, эксперты центра пришли к выводу, что участие члена жюри с наличием конфликта интересов все равно является неправомерным - эксперт хоть и не голосует за свои проекты, но может голосовать против других проектов-конкурентов.

Пристансков не вошел в новый Попечительский совет Фонда кино, утвержденный правительством в ноябре.