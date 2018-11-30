Землетрясение на Аляске: в Анкоридже объявили угрозу цунами

Правообладатель иллюстрации CBS News Image caption Помещение новостной компании KTVA сильно пострадало в результате землетрясения

Мощное землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Аляске. В Анкоридже, крупнейшем городе штата, люди в спешке покидали свои дома, власти объявили об угрозе цунами в прибрежных районах штата.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в 11 км от центра Анкориджа.

После первого толчка на глубине 40 км были зафиксированы повторные толчки.

В самом Анкоридже проживает около 300 тыс. человек, и еще около 100 тыс. - в его окрестностях.

Землетрясение было зафиксировано в 08:29 утра по местному времени. Магнитуда одного из самых мощных повторных толчков составила 5,7.

В настоящее время предупреждение о возможном цунами в заливе Кука и на юге Кенайского полуострова отменено.

Губернатор Аляски Билл Уокер объявил о стихийном бедствии в шатате.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала в "Твиттере", что президент Трамп проинформирован о случившемся и "внимательно следит за сообщениями о причиненном ущербе".

По данным USGS, землетрясение такой силы способно как минимум причинить серьезный урон нормальным зданиям и полностью разрушить ветхие строения.

Власти советуют местным жителям использовать соцсети и текстовые сообщения для связи с близкими, поскольку телефонные линии могут быть перегружены.

Пока что сообщений о жертвах землетрясения не поступало. На видео и фотографиях, появившихся в соцсетях, видны товары, разбросанные по полу в супермаркетах, рухнувшие полки и поврежденные светильники.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Землетрясение вызвало провалы на дорогах

В результате землетрясения были разрушены многие дороги и сооружения. В некоторых местах зафиксированы пожары.

Нарушено авиационное и железнодорожное сообщение. Одна из ведущих внутренних авиалиний штата приостановила полеты до полудня, однако аэропорт Анкориджа не закрывался.

Как сообщил Би-би-си один из местных жителей Трэвис Старлинг, в городе нет электричества и водопроводной воды, прекращено вещание большинства радиостанций.

По словам Старлинга, в это время года световой день на Аляске длится всего около шести часов.

"Нам просто повезло с этим землетрясением: оно произошло как раз на рассвете, - отметил он. - Но на этот раз даже последующие толчки были сильнее, чем все прошлые землетрясения, которые я переживал".

Бывший губернатор Аляски Сара Пэйлин написала в "Твиттере", что от землетрясения пострадал ее дом.

Самое мощное землетрясение в истории США произошло в Анкориджде в 1964 году. Толчок магнитудой 9,2 был вторым по силе из когда-либо зарегистрированных в мировой истории и буквально опустошил весь регион.

На Аляске, которая находится в так называемом Тихоокеаанском огненном поясе - кольце вулканов и тектонических плит, простирающихся от Южной Америки до Новой Зеландии, землетрясения - далеко не редкость.

Большинство подземных толчков на Аляске происходят глубоко под поверхностью земли или далеко в океане и не причиняют особого вреда.