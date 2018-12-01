Правообладатель иллюстрации PA Image caption Брэда Питта и Анджелину Джоли называли самой красивой парой Голливуда

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт заключили сделку о распределении опеки над детьми, сообщил адвокат, участвующий в деле.

Звездная пара рассталась в сентябре 2016 года после двух лет официального брака - на развод подала Джоли, мотивировав его непримиримыми разногласиями в семье.

У Джоли и Питта шестеро детей, сейчас им от 10 до 17 лет. Трое из них приемные: Мэддокс - из Камбоджи, Захара - из Эфиопии и Пакс Тьен из Вьетнама, трое - 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Нокс и Вивьен - родные.

Адвокат Анджелины Джоли не сообщил, как именно бывшие супруги разделили опеку над детьми.

По первоначальному соглашению 2016 года все шестеро детей оставались жить с матерью, а Питт имел право навещать их. Однако он добивался равной опеки над детьми.

Любовная история Джоли и Питта ("Бранджелины", как называли пару поклонники) началась на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" в 2004 году. Спустя 10 лет они официально поженились.

Для Питта это был второй брак (первой его женой была звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон), для Джоли - третий.

В ходе бракоразводного процесса борьба за право опеки над детьми превратилась в ожесточенную баталию. Пресса утверждала, что Джоли была недовольна методами воспитания детей, которые применял ее муж.

Брэда Питта заподозрили в издевательствах над детьми, выражавшимися в том, что они кричал в присутствии некоторых из них - однако после расследования обвинения с него были сняты.

Нынешнее соглашение между бывшими супругами избавляет их от необходимости начинать судебный процесс об опеке.

Однако об окончательных условиях развода договоренности еще нет.

Известно, что после развода Брэдд Питт запретил детям участвовать в каких-либо киносъемках. До этого его младшая дочь снялась вместе с мамой в готической сказке "Малифисента".