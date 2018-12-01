Умер бывший президент США Джордж Буш-старший. Он окончил холодную войну и выгнал Саддама Хусейна из Кувейта

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В возрасте 94 лет скончался Джордж Герберт Уокер Буш - 41-й президент Соединенных Штатов. Об этом сообщил его сын - также экс-президент - Буш-младший.

Республиканец Джордж Буш-старший провел в Белом доме только один президентский срок - с 1989 по 1993 - и затем проиграл на выборах демократу Биллу Клинтону.

Однако на время именно президентства Буша выпал период исторических перемен в мире: падение коммунизма в Европе, распад СССР - главного идеологического и военного оппонента Америки - и война в Персидском заливе, когда западные армии воевали в альянсе с арабскими странами против Саддама Хусейна.

Пилот бомбардировщика, глава ЦРУ, вице-президент

Джордж Буш воевал с японцами во время второй мировой войны. В 1942 году, в свой 18-й день рождения, он записался добровольцем на фронт и стал самым молодым пилотом ВМС США, воевавшим в Тихом океане.

В 1944 году во время атаки самолет Буша был сбит, несколько часов он оставался на спасательном плотике и был подобран американской подводной лодкой. Несколько его боевых товарищей, также участвовавших в боевом вылете, были взяты японцами в плен и казнены.

Media playback is unsupported on your device Выпуск новостей Би-би-си, 19 августа 1991 года

После войны, закончив Йельский университет, Джордж начал политическую карьеру в республиканской партии. Был избран в конгресс, работал посланником США в ООН и послом в Китае. В 1976-77 президент Форд назначил Буша директором Центрального разведывательного управления, но ненадолго - лишь на 1 год и 1 день.

Рональд Рейган выбрал Джорджа Буша своим партнером в президентской гонке, и в 1981 тот стал вице-президентом. Два срока президентства Рейгана до сих пор считаются самым успешным периодом правления президента-республиканца в послевоенной американской истории.

На волне успеха рейганомики бывший вице-президент Буш выиграл выборы 1988 с большим отрывом.

Конец коммунизма

Летом 1991 года президент Джордж Буш подписал с президентом СССР Михаилом Гобачевым Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - СНВ-1, по которому ядерные потенциалы двух государств сокращались на треть.

После самороспуска СССР, объявленного в Беловежской пуще, Буш и Горбачев объявили о фактическом окончании "холодной войны".

При посредничестве администрации Буша бывшие советские республики Украина, Казахстан и Белоруссия, так же, как и Россия, имевшие на своей территории советское ядерное оружие, отказались от ядерного статуса и передали ядерные вооружения Москве.

Война в Заливе

На 1991 год выпало и противоборство международного альянса держав с Саддамом Хусейном. Иракский диктатор отдал приказ об оккупации соседнего Кувейта в 1990 году и завладел нефтяными месторождениями королевства.

Совет Безопасности ООН осудил агрессию Ирака. 17 января 1991 года силы союзников во главе с США - в альянс входили также Великобритания, Саудовская Аравия, Франция, кувейтские войска, Катар, Италия, Польша, Канада, Чехословакия, Австралия и Аргентина - начали операцию "Буря в пустыне".

В результате месяца мощных бомбардировок и сухопутного наступления иракские войска отступили с захваченных территорий.

Президент Буш остановил продвижение армии на границе Ирака и Кувейта. Отказ от дальнейшего захвата Багдада и свержения Саддама он объяснил тем, что хотел свести к минимуму жертвы среди американских военных.

Единственный в истории

Джордж Буш-старший оказался политиком, уникальным в нескольких отношениях. Он был первым за полтора века вице-президентом, которому удалось сходу выиграть президентские выборы и остаться в Белом доме, лишь сменив кабинет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Барбара Буш - в ее неизменном жемчужном ожерелье - была одной из самых известных первых леди в истории США

Семейная чета Джорджа и Барбары Буш установила рекорд продолжительности брака для президентской четы.

И наконец, только Джордж Герберг Уокер Буш сумел стать и президентом, и отцом президента. Его сын Джордж Буш-младший дважды выигрывал выборы и провел в Белом доме восемь лет - с 2001 по 2009. Однако из-за войны в Ираке - где сын пошел дальше, чем отец, и сверг Саддама Хусейна - и неудачной экономической политики рейтинг Буша-младшего к концу его срока был катастрофически низок.

В 2008 году Буш-отец был настолько популярнее Буша-сына, что последнего - хотя он и был действующим президентом - попросили не участвовать в съезде Республиканской партии, где выдвигался следующий кандидат в президенты.

Буш-старший, напротив, был дорогим гостем на съезде, он прибыл поддержать выдвижение Джона Маккейна и был встречен овациями зала.