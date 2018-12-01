Участников группы IC3PEAK задержали на вокзале Новосибирска

Правообладатель иллюстрации IC3PEAK Image caption IC3PEAK - электронный дуэт Анастасии Креслиной и Николая Костылева из Москвы

Участников электронного дуэта IC3PEAK задержали на вокзале Новосибирска при выходе из вагона поезда, сообщил Би-би-си участник группы Николай Костылев. Их доставили в линейный отдел полиции на станции Новосибирск.

Полиция задержала участников IC3PEAK Николая Костылева и Анастасию Креслину, а также тур-менеджера группы Олега Митрофанова.

"Основания для задержания не установлены. На Колю насильно надели наручники и потащили в отделение. Находимся в линейном отделе, станция Новосибирск Главный", - говорится в сообщении на странице группы в "ВКонтакте".

В линейном отделе полиции на станции в разговоре с Би-би-си задержание группы не подтвердили и не опровергли, сославшись на то, что не могут говорить об этом по телефону.

"Организатору [Митрофанову] угрожают, что подкинут наркотики, если он будет проводить концерт", - рассказал Би-би-си Костылев. Независимого подтверждения этой информации нет.

Креслина засняла на видео задержание Костылева, оно есть в распоряжении Би-би-си. На видео Креслина рассказывает, что на Костылева надели наручники и повели в отделение полиции на вокзале без объяснения причин.

Формальным поводом, по её словам, стало то, что у Костылева в паспорте якобы была женская фотография, а не его самого. На видео сотрудник полиции в штатском ведёт Костылева в наручниках.

Правообладатель иллюстрации IC3PEAK

Позже глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале сообщил, что к задержанным прибыл адвокат Евгений Денисенко. "У музыкантов устанавливают личность", - сообщил Чиков.

Концерт IC3PEAK должен был состояться в Новосибирске 1 декабря. 28 ноября "Лофт Парк Подземка", в котором должен был пройти концерт, сообщил о его отмене. Ранее концерты IC3PEAK были отменены в Казани и Перми.