"У него своя позиция, у меня своя". Путин пообщался с Трампом на саммите G20

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Владимир Путин и Дональд Трамп кратко пообщались в кулуарах саммита G-20 вечером в пятницу, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Как это обычно происходит на многосторонних мероприятиях, прошлым вечером на обеде у президента Трампа и первой леди было несколько неформальных бесед с мировыми лидерами, в том числе и с президентом Путиным", - сказала Сара Сандерс, отвечая на вопросы журналистов о том, встречался ли в Буэнос-Айресе Трамп с российским президентом.

Ранее президент США отменил намеченную официальную встречу с Путиным, сославшись на события в Керченском проливе.

Дональд Трамп также отменил намеченную на субботу пресс-конференцию, заявив, что делает это в знак уважения к семье покойного президента Джорджа Буша-старшего, скончавшегося в пятницу.

Это решение позволит Трампу избежать неудобных для него вопросов не только по саммиту в Аргентине, но по поводу расследования спецпрокурора Мюллера, которое вступает в завершающую стадию.

"Мы остались при своем мнении"

Президент Путин дал пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов после завершения саммита в Буэнос-Айресе. Он подтвердил, что "на ногах" обменялся с американским президентом короткими приветствиями.

"В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня своя, мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента", - сказал Путин.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В ходе рабочего завтрака с Эммануэлем Макроном президент Путин разъяснял свою позицию по конфликту с Украиной

Российский лидер выразил надежду, что полноценная встреча между ними произойдет тогда, когда США будут к этому готовы. Путин добавил, что не ставит предварительных условий для подобных переговоров.

Президент Путин также вкратце изложил свою версию событий в Керченском проливе, в очередной раз назвав действия украинских кораблей провокацией. Он сообщил, что передал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель документы об этом инциденте.

Как следует из слов пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в ходе встречи с Меркель Владимир Путин нарисовал карту Керченского пролива и разъяснил на ней положение украинских кораблей в момент инцидента.

Трамп встретился с Си Цзиньпином

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дональд Трамп и Си Цзяньпин встретились в Буэнос-Айресе в формате рабочей встречи

В субботу вечером в Буэнос-Айресе после завершения саммита G20 состоялись переговоры президента США Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Пока неясно, удалось ли им достичь какого-либо прогресса в переговорах по поводу протекционистских мер в двусторонней торговле, на которых настаивает президент Трамп.

За несколько минут до начала этой встречи Трамп выразил надежду на достижение договоренности по разделяющим стороны вопросам в сфере взаимной торговли.

Президент Чили Себастьян Пиньера сказал корреспонденту Би-би-си в Буэнос-Айресе, что надеется на достижение договоренности между Си и Трампом, которая положит конец, как он выразился, этой чепухе войны пошлин.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что будет удивлен, если рабочая встреча Трампа с китайским лидером не увенчается успехом.

Тем временем лидеры стран G20 согласовали совместное итоговое коммюнике саммита.

В нем содержатся обещания приступить к процессу пересмотра устава и порядка работы Всемирной торговой организации. В коммюнике подчеркивается, что любые реформы ВТО должны основываться на уважении к международному праву.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам, что ВТО нуждается в модернизации. По словам одного из членов американской делегации на саммите в Буэнос-Айресе, впервые за всю историю Большой Двадцатки её лидера признали тот факт, что ВТО не достигает тех целей, ради которых она была создана и нуждается в реформировании.