Протесты "желтых жилетов" в Париже: десятки пострадавших и задержанных

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images

Протесты во Франции против повышения налога на бензин и дизельное топливо продолжаются уже третьи выходные. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водяные пушки.

Протестные акции против повышения цен на бензин, которые проходят во Франции уже третьи выходные, получили название протестов "желтых жилетов".

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В субботу столкновения демонстрантов с полицией в Париже начались еще до начала официальной демонстрации в центре города. Это произошло потому, что полицейские перекрыли Елисейские поля и обыскивали проходящих людей.

Некоторые магазины, банки и кафе закрылись и заколотили окна, прежде чем в этот район прибыли более пяти тысяч демонстрантов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Среди демонстрантов были люди с такими плакатами, как, например, "Макрон, перестань держать нас за идиотов". Некоторые протестующие скрывали лица за масками и очками.

Полицейские применили слезоточивый газ, водяную пушку и оглушающие гранаты, чтобы разогнать демонстрантов. Протестующие, в свою очередь, забрызгивали полицейских желтой краской.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В результате столкновений пострадали по меньшей мере 65 человек, в том числе 11 полицейских.

"Сцены, свидетелями которых мы стали сегодня утром, невыносимы. Уверенность, с которой протестующие нападали на наши силы правопорядка, на символы нашей страны, является оскорблением для республики", - написал в "Твиттере" глава французского МВД Кристоф Кастанер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

По сведениям полиции, задержано 169 человек.

"Никаких оправданий тем, кто пришел с единственной целью все крушить и провоцировать полицию", - написал в "Твиттере" премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

***