Протесты "желтых жилетов" в Париже: десятки пострадавших и задержанных
Протесты во Франции против повышения налога на бензин и дизельное топливо продолжаются уже третьи выходные. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водяные пушки.
Протестные акции против повышения цен на бензин, которые проходят во Франции уже третьи выходные, получили название протестов "желтых жилетов".
В субботу столкновения демонстрантов с полицией в Париже начались еще до начала официальной демонстрации в центре города. Это произошло потому, что полицейские перекрыли Елисейские поля и обыскивали проходящих людей.
Некоторые магазины, банки и кафе закрылись и заколотили окна, прежде чем в этот район прибыли более пяти тысяч демонстрантов.
Среди демонстрантов были люди с такими плакатами, как, например, "Макрон, перестань держать нас за идиотов". Некоторые протестующие скрывали лица за масками и очками.
Полицейские применили слезоточивый газ, водяную пушку и оглушающие гранаты, чтобы разогнать демонстрантов. Протестующие, в свою очередь, забрызгивали полицейских желтой краской.
В результате столкновений пострадали по меньшей мере 65 человек, в том числе 11 полицейских.
"Сцены, свидетелями которых мы стали сегодня утром, невыносимы. Уверенность, с которой протестующие нападали на наши силы правопорядка, на символы нашей страны, является оскорблением для республики", - написал в "Твиттере" глава французского МВД Кристоф Кастанер.
По сведениям полиции, задержано 169 человек.
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"Никаких оправданий тем, кто пришел с единственной целью все крушить и провоцировать полицию", - написал в "Твиттере" премьер-министр Франции Эдуард Филипп.
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