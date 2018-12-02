"У Грузии нет президента": тысячи человек протестуют на улицах Тбилиси

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Многочисленный митинг проходит на проспекте Руставели

В Тбилиси тысячи людей вышли на улицы по призыву оппозиционного объединения "Сила в единстве", чтобы выразить протест в связи с прошедшими в стране президентскими выборами.

Согласно результатам второго тура, на выборах победила Саломе Зурабишвили, кандидат, которую поддерживает правящая партия. Она набрала 59,52% голосов.

Ее соперник Григол Вашадзе, представляющий оппозиционное движение "Сила в единстве", получил 40,48%. Вашадзе не признал результатов голосования, заявив, что "у Грузии нет президента", и потребовал проведения досрочных парламентских выборов.

Многочисленный митинг проходит на проспекте Руставели. В своих выступлениях лидеры оппозиции говорят, что не признают итоги выборов, заявляют о нарушениях и фальсификациях, а также случаях подкупа избирателей. Они предлагают создать рабочую группу, которая займется выявлением подобных нарушений и вместе с представителями оппозиции попытается найти выход из политического кризиса.

Как сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си Нина Ахметели, Вашадзе, обращаясь к собравшимся, заявил, что объединенная оппозиция готовит судебный иск с требованием аннулировать результаты выборов.

Оппозиция заявила, что властям необходимо выполнить ее требования до 16 декабря.

К акциям протеста с требованием назначить внеочередные парламентские выборы призывал и бывший президент страны Михаил Саакашвили, поддерживающий Вашадзе. Он обратился к протестующим по видеосвязи.

По словам нашего корреспондента, протестующие опасаются, что победившая на выборах Саломе Зурабишвили может пойти на сближение с Россией и сделать уступки Москве по важным для Грузии вопросам, в том числе в вопросах Абхазии и Южной Осетии.

Прошедшие выборы стали последними прямыми выборами президента в Грузии. После вступления в силу новой конституции президентский пост станет во многом церемониальным.

Явка во втором туре выборов составила 56,23%, сообщает сайт Georgiainform со ссылкой на пресс-службу ЦИК Грузии. Этот показатель не учитывает проголосовавших за рубежом.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Григол Вашадзе заявил, что объединенная оппозиция готовит судебный иск с требованием аннулировать результаты выборов

Пресс-служба ЦИК Грузии заявила, что поступила 261 жалоба от представителей наблюдательных организаций. В день голосования независимые наблюдатели, включая Transparency International - Georgia, заявляли о фактах нарушения тайны голосования, возможном подкупе избирателей и попытках фальсификации выборов.

Первый тур президентских выборов оказался неожиданно конкурентным: несмотря на то, что многие наблюдатели предсказывали победу Зурабишвили, она смогла опередить оппозиционного кандидата лишь на 0,9%, при этом ни один из них не смог набрать необходимые для победы 50%.

Этот результат некоторые аналитики называли оплеухой правящей партии, которая одерживала уверенные победы на предыдущих выборах после смены власти в Грузии в 2012 году.