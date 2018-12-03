"Витька-Чеснок и Леха-Штырь" увезли из Лондона главных "Единорогов"

Правообладатель иллюстрации Sergei Valmon/RFW Image caption Мифический единорог - символ и Британии, и России

Третий год подряд в Лондоне вручали международную кинопремию Golden Unicorn Awards ("Золотой единорог"). "Золотых единорогов" вручают в финале ежегодной Лондонской недели российского кино.

Главная особенность премии в том, что в конкурсе участвуют не только картины, сделанные в России, но и фильмы, снятые кинематографистами других стран, но или на российском материале, или в России.

Жюри у премии тоже два: российские фильмы судит международное жюри без участия представителей России (в этом году его возглавил известный британский актер Брайан Кокс), а иностранные - российские кинематографисты и критики.

Правообладатель иллюстрации Sergei Valmon/RFW Image caption Председатель жюри - известный британский актер Брайан Кокс

"Единорог" в качестве главного приза был выбран потому, что это мифическое существо является не только одним из символов Британии, но вместе со Святым Георгием присутствовало на российском гербе XVI века. По замыслу организаторов, единорог отражает "кросс-культурную миссию фестиваля, направленную на сближение англоязычного мира и России".

В 2016 году хрустальную статуэтку за лучший фильм "Ученик" присудили Кириллу Серебренникову, в 2017 - Андрею Звягинцеву за "Нелюбовь".

В этом году больше всего призов собрала дебютная картина Александра Ханта "Как Витька-Чеснок вез Леху-Штыря в дом инвалидов". Жюри назвало ее лучшим фильмом, а Алексею Бородачеву присудили "Единорога" за лучший сценарий, и Евгению Ткачуку за лучшую мужскую роль.

Правообладатель иллюстрации Sergei Valmon/RFW Image caption Режиссер фильма-победителя Александр Хант получает "Единорога"

Лучшим иностранным фильмом о России жюри назвало кубинскую ленту "Серхио и Сергей". В основе фильма - реальная история о том, как в 1992 году кубинский радиолюбитель установил связь с застрявшим на Международной космической станции "Мир" космонавтом Сергеем Крикалевым. Хаос, наступивший во всех областях российской жизни после краха СССР, 10 месяцев не позволял Крикалеву вернуться домой.

Параллельные конкурсы проводятся не только среди художественных фильмов, но и среди документальных и неигровых.

Лучшим российским документальным фильмом жюри назвало "ИНТОнацию Большой Одессы" режиссера Александра Бруньковского, а среди иностранных выбрало фильм американского режиссера Оли Шехтер "Война снайпера".

Лондонская неделя российского кино, которую придумал и третий год проводит молодой лондонский продюсер Филип Перкон, постепенно становится одним из самых представительных смотров российского кино. Уникальность его в том, что, проходя за пределами России, он независим от внутрицеховых и политических интриг.