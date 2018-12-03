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Катар анонсировал свой выход из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года. Об этом объявил катарский министр энергетики Саад Шерида аль-Кааби на пресс-конференции в Дохе.

По его словам, решение о выходе из ОПЕК является техническим, и после прекращения членства в картеле Катар намерен сосредоточиться на добыче природного газа, передает Bloomberg.

"У нас нет огромного нефтяного потенциала, мы очень реалистично подходим к этому. Наш потенциал - это газ", - заявил Саад Шерида аль-Кааби, объясняя решение Катара.

По его словам, геополитика никак не повлияла на это решение.

"Выход [Катара] из ОПЕК не повлияет на организацию", - заявил аль-Кааби, спрогнозировав цену на нефть в диапозоне 70-80 долларов за баррель.

Нефть марки Brent на фоне новостей о выходе Катара из ОПЕК замедлила рост. К 10:16 мск нефть марки Brent торговалась на уровне 62,09 доллара за баррель, что на 2,63 доллара выше пятничных значений. Около 9:30 по Москве баррель Brent торговался на отметке 63,32 доллара.

Катар присоединился к ОПЕК в 1961 году - на следующий год после создания организации. Страна является крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа, однако по добыче нефти она занимает в ОПЕК всего 11-е место.

Из ноябрьского отчета ОПЕК следует, что в октябре 2018 года Катар добывал 609 тысяч баррелей в сутки, что составляет 1,85% от общей добычи стран ОПЕК (32,9 млн баррелей в сутки). Для сравнения крупнейший производитель нефти среди стран ОПЕК - Саудовская Аравия - добывала в том же месяце 10,63 млн баррелей в сутки.

В конце 2016 года, когда страны ОПЕК и их союзники, включая Россию, договорились о снижении добычи нефти, Катар взял на себя обязательства снизить добычу на 30 тысяч баррелей в сутки. Это соглашение впоследствии несколько раз продлевалось.