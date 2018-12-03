В Госдуме решили наградить пограничников, захвативших украинские корабли

Правообладатель иллюстрации FSB/TASS Image caption Задержанные украинские катера и буксир в порту Керчи

Комитету Госдумы по безопасности поручено представить предложения по награждению пограничников ФСБ, 25 ноября обстрелявших и задержавших украинские корабли в Керченском проливе, сообщил спикер Вячеслав Володин. Ранее пограничников хвалил президент Владимир Путин.

"Хочу подчеркнуть, что это мнение всех политических фракций Государственной думы: наши пограничники вели себя безупречно, они мужественно, эффективно решили задачи по защите наших границ, они выполнили все международные нормы и правила", - заявил Володин журналистам.

Он уточнил, что глава комитета Василий Пискарев внесет предложения о награждении пограничников на следующем заседании Госдумы в среду, 5 декабря.

Ранее о том, что пограничники действовали правильно при захвате украинских судов, говорил Путин. Выступая 28 ноября на форуме "Россия зовет!", российский президент заявил, что "если бы они действовали иначе, их всех нужно было бы отдать под суд". "Они выполнили свой воинский долг, приказ", - настаивал Путин.

Эту мысль он повторил 1 декабря на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе.

"Пограничники действовали в соответствии с приказами и уставами. Так бы действовали любые пограничные силы любого государства, если бы так нагло была нарушена их государственная граница", - сказал российский президент.

25 ноября российские пограничники обстреляли и захватили три украинских корабля, попытавшихся пройти через Керченский пролив. Россия, которая после аннексии Крыма считает омывающие полуостров воды своими, обвинила украинских военных в нарушении государственной границы.

22 украинских моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), находившиеся на задержанных кораблях, были арестованы крымскими судами, а затем доставлены в СИЗО в Москву.

Украина, а затем и западные страны обвинили Россию в агрессии и потребовали немедленного освобождения моряков и кораблей. СБУ возбудила уголовное дело по статьям о подготовке и ведении агрессивной войны и о покушении на убийство. Подозреваемыми по нему проходят восемь россиян, в том числе командиры трех кораблей, участвовавших в конфликте с российской стороны.

По версии Москвы, украинские моряки целенаправленно не выходили на связь, опасно маневрировали и не подавали заявку на проход через пролив, как они это сделали в сентябре, когда бесконфликтно смогли проследовать в Азовское море. Об этом же говорил Путин.

"Мы же пропускали суда, в том числе и военные. 11 сентября подошел такой же караван украинских военных кораблей, заявили, что хотят пройти в Керченский пролив, им дали лоцмана и провели. И все - спокойненько они пошли в Мариуполь и Бердянск", - рассказывал Путин в Буэнос-Айресе.

Украина настаивает на том, что Россия не стала рассматривать заявку на прохождение военных кораблей через пролив 25 ноября. Киев обвиняет Москву в блокировании Азовского моря и нарушении международного законодательства.

После инцидента в Керченском проливе Украина ввела в приграничных с Россией областях военное положение. 30 ноября гражданам России мужского пола в возрасте 16-60 лет запретили въезд в страну.

"Украина принимает собственные меры для противостояния угрозе полномасштабного вторжения России на украинскую территорию", - заявил в понедельник президент Украины Петр Порошенко. Он подтвердил, что подразделения армии передислоцированы к местам "возможного удара со стороны государства-агрессора" (цитата по Интерфаксу-Украина).

Накануне в интервью Funke Media Group президент Украины говорил, что Россия пытается построить наземный коридор из оккупированного Донбасса в аннексированный Крым, захватив при этом Мариуполь и Бердянск, расположенные на берегу Азовского моря.