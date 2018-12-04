Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS Image caption Главный тренер российских легкоатлетов Юрий Борзаковский (в центре) признавался, что ему тяжело удерживать спортсменов от того, чтобы они не бросали тренировки и выступления

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), действующую уже три года.

"Одобрена рекомендация не восстанавливать ВФЛА, пока не будут выполнены два условия", - заявил после заседания совета IAAF глава рабочей группы по России Руне Андерсен (цитата по Интерфаксу).

Для восстановления ВФЛА должна возместить все расходы IAAF и передать допинг-пробы московской лаборатории, пояснил он. Эти данные, согласно решению совета, до 30 июня должно получить и проанализировать Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил ТАСС, что не удивлен решением совета IAAF, но отметил, что "надежды были, потому что ВФЛА проделала огромную работу"

"Что касается вопроса долга ВФЛА перед IAAF, могу сказать, что вопрос находится в стадии решения <...> Нам необходимо оформить ряд юридических документов, обсудить порядок выплат. Также мы ведем с IAAF переговоры о возможной рассрочке по выплатам на полгода", - рассказал Шляхтин.

"Что касается доступа экспертов ВАДА к пробам московской лаборатории, то мы ясно понимаем, что 28 ноября состоялась только первая встреча делегации экспертов с российской стороной. Урегулирование данного вопроса, естественно, займет некоторое время, и мы это осознаем", - отметил глава ВФЛА.

Доступ к пробам московской антидопинговой лаборатории Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно обеспечить до 31 декабря.

Накануне своим прогнозом относительно восстановления ВФЛА поделился немецкий журналист Хайо Зеппельт, один из авторов расследования о допинге в российском спорте.

"Прогноз редакции телеканала ARD: IAAF на заседании совета не восстановит ВФЛА. В отличие от МОК и ВАДА, позиция IAAF не меняется, поскольку ВФЛА не выполнила все критерии восстановления", - написал он в "Твиттере".

Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в феврале, по окончанию Олимпийских игр в Пхенчхане. В конце сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) также принял решение восстановить в правах РУСАДА. IAAF была среди тех, кто выступал против этого.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года после обнародования доклада независимой комиссии ВАДА, выявившей в России поддерживаемую на государственном уровне систему применения и сокрытия допинга. Это привело к тому, что российские легкоатлеты не смогли выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Уже три года российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе и только после получения разрешения от IAAF. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский признавался, что в сложившихся условиях тяжело поддерживать должный уровень спортсменов.

"Действительно, срок очень долгий, и тяжело очень удержать спортсменов от того, чтобы они не закончили тренировочный процесс и выступления, - рассказывал он в ноябре, - Все мы надеемся, что примем участие в Олимпийских играх 2020 года. Я не хочу даже думать об обратном".

Вопросом восстановления ВФЛА занимается сформированная IAAF рабочая группа во главе с Руне Андерсеном. Совместно с российской стороной она реализует пункты дорожной карты по восстановлению организации.