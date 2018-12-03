Правообладатель иллюстрации Mikhail Klimentiev\TASS Image caption Несколько известных членов покидали Совет, говоря, что работа там бессмысленна

Состав совета по правам человека при президенте России Владимире Путине обновился примерно на треть. В него вошли режиссер Александр Сокуров, журналист Екатерина Винокурова и глава "Архнадзора" Константин Михайлов. В совет вернулся экономист Игорь Юргенс, покинувший его в 2012 году.

Совет по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) - консультативный орган при президенте. Он не в силах менять законы или влиять на принимаемые решения, но может заявлять позицию по громким вопросам, предлагать поправки в законы или докладывать Путину.

В последние годы деятельность Совета неоднократно подвергалась критике, в том числе со стороны его участников. Только в 2018 году Совет покинули несколько известных фигур. Среди них - телеведущий Максим Шевченко, раскритиковавший нежелание Совета обсуждать нападение казаков на сторонников оппозиции на митинге 5 мая в Москве. "Я не хочу участвовать в этом спектакле. Не вижу больше смысла", - говорил он телеканалу "Дождь". В ноябре из Совета вышел телеведущий Владимир Познер, назвав этот орган "декоративным".

В новый состав не включили журналистов Леонида Парфенова, Станислава Кучера и Елену Масюк, которые работали в СПЧ ранее. Кто теперь входит в Совет, и считают ли новые члены его декоративным?

Александр Асмолов, бывший замминистра образования

Российский психолог, политик и ученый. С 1992-й по 1996 год был заместителем министра образования России, входит в президиум Российской академии образования.

Известен как популяризатор идей психологии неопределенности, автор нескольких сотен работ по психологии, проблемам межкультурного диалога, профилактике агрессивного поведения.

Екатерина Винокурова, специальный корреспондент Znak.com

Винокурова известна как журналист, которой несколько лет подряд давали слово на "больших" ежегодных пресс-конференциях Путина. Она эмоционально задавала вопросы о зарплате президента "Роснефти" Игоря Сечина, о детях представителей российской элиты и громких уголовных делах.

Занималась Винокурова и общественной деятельностью - летом 2017 года была одним из соорганизаторов митинга против реновации, который собрал в Москве несколько десятков тысяч участников. Митинг закончился скандалом, когда выступать со сцены не пустили политика Алексея Навального. В сети тогда распространилось видео, на котором Винокурова эмоционально комментировала итоги митинга: "Все было хорошо, пока не появился Навальный". Эта фраза стала мемом.

Винокурова сказала Би-би-си, что пока не знает, как именно будет устроена работа Совета.

"Мне интересно сразу много направлений по линии защиты прав человека. Конечно, считаю своим долгом помогать представителям медиа. Также мне кажется очень важной тема борьбы с пытками во ФСИН (Федеральной службе исполнения наказаний. - Би-би-си)", - перечислила она .

Винокурова не ответила на вопрос, кто и когда ее позвал в Совет, но подчеркнула, что это неоплачиваемая работа: "Я дала на нее согласие, потому что считаю своим долгом добиваться перемен и помогать людям".

На вопрос, согласна ли она с мнением бывших членов Совета о том, что СПЧ ни на что не влияет, Винокурова ответила: "Я думаю, у каждого человека свой путь".

Шота Горгадзе, адвокат

Горгадзе - один из самых медийных адвокатов в России, работает в юридическом бюро "Зудиков, Горгадзе и партнеры". Среди его клиентов были телеведущий Владимир Соловьев, певцы Валерий Меладзе и Тамара Гвердцители и много других российских знаменитостей.

Горгадзе уже давно состоит в Общественной палате России.

Адвокат призывал не пускать детей на митинги Навального. Нарушения на президентских выборах называл "мизерными".

Ева Меркачева, журналист "Московского комсомольца"

Журналист стала уже вторым представителем этой газеты в СПЧ - до этого там был главный редактор Павел Гусев.

Меркачева входит в общественно-наблюдательную комиссию Москвы (ОНК). Эти комиссии проверяют условия содержания арестованных в СИЗО и заключенных в колониях. В этом качестве журналист навещает фигурантов громких уголовных дел.

"Меркачева - один из руководителей ОНК Москвы и представляет в Совете институт общественных наблюдательных комиссий. Хотя оба они работают в "МК", меня это не смущает", - сказал глава СПЧ Михаил Федотов.

Генри Резник, адвокат

Один из наиболее известных российских адвокатов. Общественной деятельностью он занимается давно - долгое время был членом Общественной палаты России, входит в Московскую Хельсинскую группу. С 2017 года Резник занимает пост председателя экспертного совета при омбудсмене по правам человека.

В 2017 году адвокат вышел из состава профессоров Московского государственного юридического университет имени О.Е Кутафина после того, как там установили мемориальную доску Сталину.

Александр Сокуров, режиссер

Для Сокурова включение в СПЧ стало не первым подобным опытом - режиссер также входит в президентский совет по культуре.

В последние годы он несколько раз публично критиковал власть за преследования деятелей культуры - подписывал обращения в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, вступался перед Путиным за находящегося под домашним арестом худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова.

Глава СПЧ Федотов сказал в понедельник, что предложит Сокурову возглавить комиссию по культурным правам.

Екатерина Шульман, политолог

Специалист по проблемам законотворчества, доцент Института общественных наук РАНХиГС, в начале "нулевых" она работала в аппарате Госдумы и хорошо знакома с аппаратными правилами игры.

Долгое время довольно критично отзывалась о российских властях. Сейчас она один из самых популярных публицистов о внутренней политике - постоянный колумнист газеты "Ведомости", выступает на радиостанции "Эхо Москвы", ведет свой YouTube-канал.

Шульман - сторонник концепции "гибридного режима" в России (обладающего признаками как авторитаризма, так и демократии).

Она согласна, что у СПЧ нет больших полномочий. "Но в ней [организации] не стыдно состоять - у нее всегда был хороший состав", - сказала она Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Svet;ana Holyavchuk\TASS Image caption Сторонница концепции "гибридного режима" Екатерина Шульман теперь будет заниматься анализом законодательства в президентском совете

"Моя специальность - законотворчество. Поэтому меня интересует защита граждан от законов, умаляющих их права", - пояснила Шульман. По ее словам, новички Совета еще только должны встретиться вместе.

"Этично ли сотрудничать с властью? - продолжила она. - Применительно ко мне - это смешной вопрос. Я начинала свою карьеру на муниципальной службе. Я советник государственной службы первого класса. Я доцент кафедры госуправления Института общественных наук РАНХиГС при президенте России. Поэтому мне, видимо, о нравственных коллизиях нужно было думать раньше".

"Термин "сотрудничество с государством" - условный. Мы все, являясь гражданами, имеем дело с государством. Но надо думать не о том, чтобы не замарать белоснежные ризы, а о том, чтобы, во-первых, делать важные и полезные дела, а, во-вторых, не совершать вреда, - добавила политолог. - Так что есть конкретные цели, которых можно придерживаться. А абстрактные цели приводят либо к бездействию, либо к его обратной стороне - цинизму".

Игорь Юргенс, председатель правления Института современного развития (ИНСОР)

ИНСОР часто называли "мозговым центром" Дмитрия Медведева, когда тот работал президентом. Эксперты института позволяли себе критические оценки действия власти.

После того, как Путин вернулся на президентский пост в 2012 году, ИНСОР работал непублично, а сам Юргенс сосредоточился на работе Российского союза автостраховщиков (РСА).

Юргенс в 2012 году публично объявил о выходе из состава СПЧ. Свое недовольство он объяснял "квазидемокртической" процедурой отбора новых членов совета. Федотов предполагал, что Юргенс еще может вернуться в Совет, и не ошибся.

Кто еще?

Также в состав совета вошли главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев, настоятель храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских на Бутовском полигоне протоиерей Кирилл Каледа, бывший судья Европейского суда по правам человека Анатолий Ковлер, директор центра "Грани" Светлана Маковецкая, профессор кафедры социальной работы и конфликтологии Пермского государственного национального исследовательского университета Татьяна Марголина. Марголина - бывший уполномоченный по правам человека Пермского края.

Сооснователь движения по сохранению исторического наследия "Архнадзор" Константин Михайлов тоже уже ранее работал с государственными органами - он входил в Общественную палату России и в другой президентский совет (по культуре).

В новом Совете появится и директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов. В июне этого года он жаловался председателю СПЧ, что на основании засекреченного межведомственного приказа от 2014 года уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, которого часто путают с его тезкой, ведущим ток-шоу на "России-1", запомнился тем, что попросил у Путина ввести почетное звание "Заслуженный журналист России". Путин его просьбу удовлетворил и в июле этого года подписал соответствующий указ.