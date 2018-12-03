Правообладатель иллюстрации Foreign and Commonwealth Office Image caption По словам Алекса Янгера, Москве не стоит недооценивать способности британских разведчиков

Глава британской разведки Алекс Янгер призвал Россию не недооценивать способность Великобритании и ее союзников ответить на агрессивные действия в свой адрес.

Об этом директор МИ-6, который нечасто выступает публично, заявил в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии.

По словам Янгера, Россия находится в состоянии непреходящей конфронтации с Западом.

Именно МИ-6 сыграла центральную роль в разоблачении подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, добавил глава разведки, текст речи которого приводит Guardian.

"Задача Лондона в том, чтобы Россия сделала вывод: какие бы выгоды она, по ее мнению, ни получала бы от таких действий, они не оправдывают риски", - сказал Янгер.

Агрессивные действия России против Великобритании будет иметь свою цену, добавил глава МИ-6.

Москва отрицает причастность к применению нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери, где произошло покушение на жизнь бывшего разведчика ГРУ Скрипаля.

Вместе с тем, по словам Янгера, Великобритания не стремится к эскалации в отношениях с Москвой и не хочет дестабилизировать Россию, хотя Россия, по его мнению, пытается дестабилизировать Запад.

Высылка сотрудников российских спецслужб из Британии после покушения в Солсбери значительно уменьшила возможности российской разведки, добавил глава МИ-6.

Руководитель британской разведки также убежден, что в эру четвертой индустриальной революции Великобритании нужен "шпионаж четвертого поколения": сочетание человеческих ресурсов с новыми технологиями и искусственным интеллектом.

По словам Янгера, британские разведчики смогли сорвать многочисленные преступные планы джихадистской группировки "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию). В частности МИ-6 помогла предотвратить теракты в Германии и Франции.

Глава МИ-6 сказал, что его служба планирует укреплять связи с разведками европейских стран после "брексита".

Комментируя недавний арест и помилование британского аспиранта Мэтью Хеджеса в ОАЭ, Янгер заявил, что Великобритания была в недоумении от пожизненного приговора Хеджесу по обвинению в шпионаже.

"Я искренне не могу понять, как наши эмиратские партнеры пришли к таким выводам [в расследовании], к которым они пришли", - отметил Янгер.

Речь главы МИ-6 прозвучала на фоне набирающего обороты противостояния между Лондоном и Москвой.

Одним из недавних конфликтных инцидентов стал призыв министра обороны Британии Гэвина Уильямсона немедленно сообщать о подозрительных людях вблизи военных объектов, после того как съемочную группу российского Первого канала заметили около расположения 77-й армейской бригады в лесах у деревни Эрмитаж.

В начале этого года глава Центра правительственной связи Джереми Флеминг заявил, что Москва представляет прямую и явную угрозу международному сообществу.