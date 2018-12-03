Глава МИ-6 Алекс Янгер: Россия должна понять, что ее агрессия не останется без ответа

  • 3 декабря 2018
Глава МИ-6 Алекс Янгер Правообладатель иллюстрации Foreign and Commonwealth Office
Image caption По словам Алекса Янгера, Москве не стоит недооценивать способности британских разведчиков

Глава британской разведки Алекс Янгер призвал Россию не недооценивать способность Великобритании и ее союзников ответить на агрессивные действия в свой адрес.

Об этом директор МИ-6, который нечасто выступает публично, заявил в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии.

По словам Янгера, Россия находится в состоянии непреходящей конфронтации с Западом.

Именно МИ-6 сыграла центральную роль в разоблачении подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, добавил глава разведки, текст речи которого приводит Guardian.

"Задача Лондона в том, чтобы Россия сделала вывод: какие бы выгоды она, по ее мнению, ни получала бы от таких действий, они не оправдывают риски", - сказал Янгер.

Агрессивные действия России против Великобритании будет иметь свою цену, добавил глава МИ-6.

Москва отрицает причастность к применению нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери, где произошло покушение на жизнь бывшего разведчика ГРУ Скрипаля.

Вместе с тем, по словам Янгера, Великобритания не стремится к эскалации в отношениях с Москвой и не хочет дестабилизировать Россию, хотя Россия, по его мнению, пытается дестабилизировать Запад.

Высылка сотрудников российских спецслужб из Британии после покушения в Солсбери значительно уменьшила возможности российской разведки, добавил глава МИ-6.

Руководитель британской разведки также убежден, что в эру четвертой индустриальной революции Великобритании нужен "шпионаж четвертого поколения": сочетание человеческих ресурсов с новыми технологиями и искусственным интеллектом.

По словам Янгера, британские разведчики смогли сорвать многочисленные преступные планы джихадистской группировки "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию). В частности МИ-6 помогла предотвратить теракты в Германии и Франции.

Глава МИ-6 сказал, что его служба планирует укреплять связи с разведками европейских стран после "брексита".

Комментируя недавний арест и помилование британского аспиранта Мэтью Хеджеса в ОАЭ, Янгер заявил, что Великобритания была в недоумении от пожизненного приговора Хеджесу по обвинению в шпионаже.

"Я искренне не могу понять, как наши эмиратские партнеры пришли к таким выводам [в расследовании], к которым они пришли", - отметил Янгер.

Речь главы МИ-6 прозвучала на фоне набирающего обороты противостояния между Лондоном и Москвой.

Одним из недавних конфликтных инцидентов стал призыв министра обороны Британии Гэвина Уильямсона немедленно сообщать о подозрительных людях вблизи военных объектов, после того как съемочную группу российского Первого канала заметили около расположения 77-й армейской бригады в лесах у деревни Эрмитаж.

В начале этого года глава Центра правительственной связи Джереми Флеминг заявил, что Москва представляет прямую и явную угрозу международному сообществу.

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