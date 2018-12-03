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В Москве на 82-м году жизни умер писатель Андрей Битов.

Об смерти Битова сообщила в "Фейсбуке" писатель Анна Бердичевская. Агентству ТАСС это подтвердила внучка Битова. Она сообщила, что в ближайшее время семья определиться с местом и датой похорон.

Битов родился 27 мая 1937 в Ленинграде. Он начал писать в 1956 году.

В 1978 году в США был опубликован его роман "Пушкинский дом", который называют одним из главных образцов русского постмодернизма.

Битов участвовал в создании литературного альманаха "Метрополь", который распространялся в самиздате.

В 1991-2016 годах писатель был президентом российского Пен-центра.

Последний роман Битова "Преподаватель симметрии" вышел в 2008 году. Годом ранее он представил в Москве книгу "Моление о чаше. Последний Пушкин", на создание которой, как он говорил, ушло 27 лет.

В марте 2014 года российские правозащитники, деятели культуры и журналисты выступили в поддержку проведения конгресса интеллигенции, чтобы обсудить происходящее в Крыму. Среди подписавших это обращение был Битов.