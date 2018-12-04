Во Франции заморозили цены на бензин после "топливных протестов"

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Правительство Франции вводит мораторий на рост налога на топливо на шесть месяцев. Об этом объявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Также будут заморожены цены на электроэнергию и на газ, передает Франс пресс.

Введение моратория на повышение цен на бензин и дизельное топливо было одним из главных требований участников акций протеста, которые уже три недели продолжаются во Франции.

Стоимость дизельного топлива во Франции за последний год выросла на 20% - до рекордных с начала 2000-х годов 1,51 евро за литр.

Такой рост связан в том числе с налогом на дизельное топливо и бензин, которые в этом году увеличило правительство. Налог на дизель вырос на 7,6 цента за литр, на бензин - на 3,9 цента.

В начале следующего года французское правительство планировало снова повысить налоги на топливо. Это стало причиной многочисленных акций недовольства, которые получили название протестов "желтых жилетов". Во Франции все водители обязаны иметь в атовмобиле желтые жилеты и надевать их, покидая машину в случае аварийной остановки.

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что повышение налогов на топливо необходимо, чтобы стимулировать разработки в области экологически чистого топлива и возобновляемой энергетики, а также чтобы снизить зависимость экономики страны от цен на нефть.