Эдуард Бояков назначен худруком МХАТа. Его заместителем станет Прилепин

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS Image caption С 2005 по 2013 год Эдуард Бояков был худруком театра "Практика"

Театральный режиссер Эдуард Бояков назначен новым художественным руководителем Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького. Он сменил на этом посту Татьяну Доронину, руководившую театром более 30 лет.

Заместителем Боякова по литературной части станет писатель Захар Прилепин, заместителем по творческой работе - актер Сергей Пускепалис.

Как сообщил во вторник министр культуры Владимир Мединский, после смены руководства МХАТ сохранит свою "патриотическую, яркую позицию", а поддержка театра со стороны минкульта будет увеличена.

По словам советника президента России Владимира Толстого, Татьяна Доронина останется работать в театре в качестве президента.

Бояков, в свою очередь, пообещал, что работу в театре продолжат все актеры постоянной труппы.

С 2005 по 2013 год Эдуард Бояков был художественным руководителем московского театра "Практика", он также известен как создатель Московского пасхального фестиваля (совместно с Валерием Гергиевым) и фестиваля современной пьесы "Новая драма".

Татьяна Доронина руководила МХАТ имени Горького с 1987 года. В репертуаре театра есть в том числе спектакли с ее участием: "Васса Железнова" и "Старая актриса на роль жены Достоевского".