Восьмилетний видеоблогер заработал на YouTube 22 млн долларов

Правообладатель иллюстрации YouTube Image caption Райан выкладывает видеообзоры игрушек почти каждый день

Восьмилетний мальчик из США, который публикует обзоры игрушек на своем канале в YouTube, стал самым высокооплачиваемым блогером видеохостинга, заработав за прошлый год 22 млн долларов.

Согласно оценке Forbes, Райан и его канал Ryan ToysReview обогнал предыдущего лидера YouTube Джейка Пола на 500 тыс. долларов. На третьем месте в рейтинге находится канал Dude Perfect, заработавший за год 20 млн долларов.

Родители Райана размещают видеообзоры игрушек почти каждый день. Влог о "гигантском голубом магическом яйце" с игрушками внутри за три дня просмотрели более миллиона раз (к моменту выхода статьи у ролика было уже более 17 млн просмотров).

По сравнению с прошлым годом доходы Райана удвоились, при этом сумма заработка юного видеоблогера не включает ни налоги, ни гонорары юристов и агентов.

На вопрос телеканала NBC о том, почему другие дети так любят смотреть его видеоролики, Райан, которому недавно исполнилось восемь лет, сказал: "Потому что я веселый и смешной".

С тех пор, как родители Райана зарегистрировали канал в марте 2015 года, его видео в общей сложности посмотрели почти 26 миллиардов раз; у канала - 17,3 млн подписчиков.

По данным Forbes, значительную часть заработка (21 млн долларов) обеспечивает реклама, которая показывается во время роликов, остальное - доход от спонсорских проектов.

Тот факт, что он зарабатывает в основном на рекламе, а не на спонсорах, можно объяснить тем, что аудиторию канала в основном составляют сверстники Райана, которые сами не зарабатывают.

С другой стороны, часто те игрушки, которые показывает в своих обзорах Райан, сразу же исчезают с полок магазинов.

В августе американская сеть супермаркетов Walmart начала продавать игрушки и одежду для детей под брендом Ryan's World ("Мир Райана").

Forbes предполагает, что доходы от сделки с Walmart значительно увеличат заработки Райана в следующем году.

Поскольку Райан несовершеннолетний, 15% его заработков откладываются на специальный банковский счет, доступ к которому он получит лишь после наступления 18 лет.

Райан - не единственный ребенок, хорошо зарабатывающий на YouTube.

В прошлом году Дэниел Миддлтон, показывающий, как он играет в Minecraft, возглавлял список самых доходных каналов в YouTube с заработком в 16,5 миллионов долларов. В этом году он достиг лишь четвертого места.