НАТО обвинила Россию в нарушении договора РСМД

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с жесткой речью в адрес России

НАТО официально обвинило Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

"Союзники пришли к заключению, что Россия разработала и развернула ракетную систему 9М729, что нарушает договор РСМД и представлет существенный риск Евроатлантической безопасности", - говорится в заявлении НАТО.

Ранее с подобными заявлениями выступали США. Но сейчас Вашингтону удалось убедить союзников по НАТО в обоснованности своих опасений.

США с 2013 года обвиняют Россию в нарушениях договора, но раньше не представяли союзникам доказательств обоснованности своих заявлений.

Россия неоднократно отвергала эти обвинения и выдвигала встречные претензии к США, связанные с размещением элементов системы противоракетной обороны в Восточной Европе.

20 октября этого года президент Дональд Трамп заявил о намерении выйти из соглашения. Тогда многие посчитали это неудачным и надальновидным шагом со стороны Трампа.