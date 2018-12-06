"Мы чертовски рискуем". Чем закончился поход рэперов в Госдуму

Image caption Рэпер Жиган на встрече с депутатами в Госдуме

После волны отмены концертов в Госдуму пригласили рэперов. Разговор не заладился. Депутаты говорили, что надо соблюдать закон, а музыканты обвиняли власти в цензуре. За попыткой диалога наблюдала корреспондент Би-би-си.

Почему этим занялась Дума

Срыв концертов популярных российских исполнителей стал одной из главных тем месяца: в разных городах по всей стране отменялись концерты Егора Крида, Хаски, Элджея, групп IC3PEAK и "Френдозна".

Сильнее других пострадал рэпер Хаски, который был задержан и помещен под арест, но вскоре освобожден - по версии главы телеканала RT Маргариты Симоньян, после вмешательства людей из администрации президента. В Москве в его поддержку прошел концерт, который организовали Оксимирон, Баста и Noize MC.

Затем за рэперов стали публично заступаться некоторые представители власти. Например, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подумать над грантовой поддержкой "современной формы поэтического и музыкального творчества". А министр культуры Владимир Мединский уверял, что его ведомство "не запрещало, не запрещает и не будет запрещать никакие концерты".

"Рэперы про нас пишут, что мы идем к вам на поклон. Некоторые говорят, что для нас зашкварно появляться на таких мероприятиях. Оппозиционные СМИ про нас говорят, что мы топим за правительство Птаха, рэп-музыкант

Сюжет с призывом "не кошмарить" рэперов вышел в воскресных "Вестях недели" Дмитрия Киселева, а в четверг телеканал "Дождь" сообщил, что отмену концертов инициировали руководители среднего звена в одном из силовых ведомств, но эта "инициатива" уже остановлена, и власти намерены "прекратить этот идиотизм".

Кто пришел

На встречу с депутатами в Госдуму, правда, пригласили рэперов, которые в последнее время с отменой концертов не сталкивались. Птаха (по паспорту Давид Нуриев) в прошлом году прославился песней "20.17", которую посвятил участникам антикоррупционных протестов, организованных Алексеем Навальным:

Это так глупо, банально, вы тупого тупее.

Странно быть патриотом, но за кэш дяди Сэма.

Бежать в другую страну, пока отправит система.

Другой участник "круглого стола" Жиган (Роман Чумаков) известен как исполнитель, выходивший на одну сцену с президентом России Владимиром Путиным. В 2009 году Жиган выиграл рэп-конкурс "Битва за респект" - Путин, на тот момент премьер-министр, пришел на финальный выпуск программы. Рэпер тогда прочитал рэп о том, что хочет записать с Путиным песню:

Было бы круто записать с Путиным совместный трек,

Ведь это - человек-легенда,он наш кумир

Создайте для него шума, чтобы слышал весь мир.

В 2014 году Жигана осудили за разбой, но через год он вышел из тюрьмы. На прошлой неделе он принимал участие в совместном концерте Оксимирона, Баста и Noize MC, которые рэперы организовали в поддержку задержанного Хаски.

"Поведение властей абсурдно, это цензура"

Рэперы появились в одном из залов Госдумы раньше депутатов и сразу огорчили журналистов тем, что давать комментариев не будут - для этого в пятницу проведут пресс-конференцию. Это не помешало корреспонденту телеканала "Пятница" начать записывать бодрый стендап: "Кто кого забаттлит? Узнаем прямо сейчас! Вы готовы, ребят?"

Он про рюмку водки на столе поет, это из каждого утюга. Хотя отмены концертов этого исполнителя не помню, а ведь это пропаганда алкоголизма! Жиган, рэп-музыкант

"Это что за весельчак вообще", - сказал Жиган. "Мы пришли на конструктивный диалог, а не баттлиться!" - осадил журналиста еще один участник встречи.

Большинство депутатов в назначенный час в зал так и не пришли. Наконец появился председатель думского комитет по физической культур и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР).

К микрофону пустили Птаху - он заметно хрипел и извинился, что "сорвал голос на концерте".

"Рэперы про нас пишут, что мы идем к вам на поклон. Некоторые говорят, что для нас зашкварно появляться на таких мероприятиях. Оппозиционные СМИ про нас говорят, что мы топим за правительство", - жаловался артист, объясняя, что рэперы пошли на большой риск, появившись в парламенте.

"Мы хотим получить вразумительные ответы, - заявил рэпер. - Поведение властей абсурдно, отмена концертов - это цензура, как бы это не называли".

Если рэперы будут думать о том, как бы не навредить каждому ребенку, это приведет "к безвкусной музыке, как у Софии Ротару", доказывал Птаха.

"Почему власти позволяют нарушать закон, прикрываясь отписками родительских комитетов? Вы нас обвиняете в своих "дырках" - у нас нет воспитания, нет нормального образования... Но это ваша вина, это вы не смогли все это сделать!" - обвинял депутатов рэпер.

Депутат Дегтярев, улыбаясь, говорил в ответ, что любит рэп и отвечать за тех, кто отменяет концерты в стране, не собирается.

"Лишь время покажет, назовут ли в честь рэперов аэропорты", - рассуждал он. "А закон надо соблюдать. Ограничивать творчество нельзя, но оно не должно нарушать законодательство", - назидательно пояснил депутат. И неожиданно начал читать стихи Есенина:

Не тужи, дорогой, и не ахай,

Жизнь держи, как коня, за узду,

Посылай всех и каждого на ****

Чтоб тебя не послали в ******.

Последние слова в двух последний строчках депутат не произнес.

Присутствующие аналогию поняли не сразу. "Талантливо? - спросил Дегтярев. - Да! Но закон предписывает читать не целиком! А промеж себя на кухне можем продекламировать с использованием всей широты русского языка".

Рэперы выглядели растерянными после такой аналогии.

"Респект, великолепное выступление"

Следом выступал Жиган. Он предпочел начать не с регионов, а с коллеги по сцене Григория Лепса: "Он про рюмку водки на столе поет, это из каждого утюга. Хотя отмены концертов этого исполнителя не помню, а ведь это пропаганда алкоголизма!"

Рэп оказывает влияние не неокрепшие умы и психику. Неудивительно, что под давлением потребительской псведокультуры размываются моральные ценности Виталий Хмельницкий, представитель МВД

Рэпер начал рассказывать заскучавшим депутатам о том, как отбывал срок, и о человеке, которого посадили за несколько граммов амфетамина. "Он попал в тюрьму, ему бы учиться. Что потом случилось? Он проигрался в карты. А дальше сами додумайте…" - пугал участников встречи Жиган.

Артист сообщил, что воспитывает трех детей и даже не пробовал наркотиков: "Ну, кроме растущих… Впрочем, неважно... У людей солд-ауты в "Олимпийском" - а потом опачки, и концерт отменяют! Не думаю, что Киркоров и Моисеев могут 30 тысяч зрителей собрать".

Вступился Жиган и за Хаски: "У него нет пропаганды наркоты и суицида, хотя мне не нравится его музыка. И акционизм мне не нравится. Но закрывать на 12 суток? Слава богу, вмешались люди свыше и сказали отпустить пацана".

А потом стал читать свои стихи.

Эх, Бориска, натворил делов в стране.

Но не мне тебя судить, спору нет.

Глянь, люди сполна хапнули горя.

В каждой второй семье мужик алкоголик!

Эти же строки Жиган зачитывал отправившему его в колонию Савеловскому суду города Москвы.

- Респект, великолепное выступление, - похвалил Дегтярев и пообещал Жигану написать письмо Константину Эрнсту и Олегу Добродееву, чтобы те в Новый год позвали рэперов на "голубые огоньки".

- Зашквар, - прокомментировал это предложение Птаха.

- Не, если можно будет залететь большой тусовкой на Первый канал под Новый год, надо залетать и разносить, - возразил ему Жиган.

"Мера крайняя, но необходимая"

А потом выступал представитель МВД Виталий Хмельницкий. Его речь прозвучала в гробовой тишине.

"Рэп оказывает влияние не неокрепшие умы и психику. Неудивительно, что под давлением потребительской псведокультуры размываются моральные ценности", - докладывал Хмельницкий.

Представитель МВД разъяснил собравшимся, что искусство не должно "отражать отвратительные и низкие пороки", а призвано "культивировать ценности служения страны и обществу".

"Поэтому отмена концертов Хаски - это крайняя мера, но необходимая", - сказал Хмельницкий. А на Элджея и вовсе жалуются, что пропагандирует "экстази", добавил он.

Посмотрев на ошарашенных рэперов, Хмельницкий успокоил: "Для нас не стоит вопрос закрыть рэп-культуру, как в Китае. Надо развивать творчество, которое востребовано молодежью".

- Вы считаете, вы этим поможете сохранить нравственность? Вы считаете, что человеку, который слушает Элджея, это поможет? Что Элджея сможете более нравственным сделать? Когда каждая собака знает, где достать наркоту, - не согласился с представителем МВД рэпер Птаха.

- Я не хотел бы вступать в дискуссию, - ответил ему Хмельницкий

- Но мы пришли выяснить ситуацию!

- А вы приходите ко мне на личную встречу.

Жиган попытался поддержать коллегу.

- Мне не нравится то, что делает Элджей, терпеть его не могу. Не нравится обложка альбома, это чистая шляпа. Но запрещать концерты? Вы делаете культового персонажа! Рэп - это саундтрек жизни, вы же не запрещаете автобиографические книги.

- Я вынужден откланяться, - прервал Жигана депутат Дегтярев. - Рад, что вы пришли сюда по доброй воле, хотя, как вы отметили, в молодежной среде это зашквар...

"Мы будем петь свою музыку"

Остался депутат Михаил Власов - самый молодой депутат Госдумы. Он предложил рэперам жаловаться депутатам на отмены концертов.

- Вы понимаете, что наша культура нам не позволяет обращаться в органы власти? - вспылил Птаха.

- Но тогда концерты будут запрещать...

- Тогда мы на улице будем собираться!

В этот момент Жиган не выдержал.

- Это ни о чем разговор. Один ушел, другой не пришел, - возмутился артист, имея в виду, что и до ухода Дегтярева в зале оставались пустые стулья, поставленные для депутатов.

- Ни о чем разговор, братан. Можно еще 20 лет это все тележить, - сказал Жиган Птахе и покинул зал.

Оставшиеся участники встречи выступления рэперов слушали не внимательно и переговаривались друг с другом, и тогда лопнуло терпение и Птахи.

- Вы думаете, это шуточки? Мы чертовски рискуем, придя сюда. Для нас это как плохой мем, а вы нас даже не слушаете. Я тоже сейчас уйду. У нас тоже есть дела. Но понятно, что мы поговорим, разойдемся - и ничего не будет. Мы все равно будем петь свою музыку!

Через несколько часов после окончания встречи в Госдуме полиция в Воронеже не позволила провести концерт группы IC3PEAK. А в Петрозаводске по требованию прокуратуры отменили выступление рэпера рэпера GONE.Fludd.