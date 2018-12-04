Израиль уничтожает тоннели "Хезболлы" на границе с Ливаном

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сколько именно тоннелей обнаружили израильские военные, пока не сообщается

Вооруженные силы Израиля проводят операцию "Северный щит" на границе с Ливаном, уничтожая сеть тоннелей, по которым на израильскую территорию проникают боевики из военизированного крыла движения "Хезболла".

Операция "Северный щит" началась утром во вторник и продлится несколько дней.

Глава пресс-службы Армии обороны Израиля генерал Ронен Манелис в интервью местным СМИ заявил, что пока военные работают только на израильской стороне границы, но тоннели могут уничтожаться и на ливанской территории.

"Мы готовы ко всем вариантам, и сейчас только первый день операции. Нейтрализация тоннелей не обязательно должна происходить только на нашей территории", - цитирует Манелиса сайт Jerusalem Post.

Объявляя о начале операции, израильские военные упрекнули ливанских военных в том, что они потеряли контроль над границей. С ливанской стороны "голубой линии" миротворческие силы ООН и армия Ливана усилили патрули.

Движение "Хезболла" было создано в начале 1980-х годов в качестве сопротивления израильской оккупации южного Ливана. На сегодняшний день "Хезболла" - это влиятельная политическая организация с отдельным военизированным крылом.

Страны Запада и Израиль считают ее террористической организацией. В 2006 году Израиль вторгся в Ливан в надежде разгромить "Хезболлу". В ходе конфликта погибли более 1000 ливанцев, в основном гражданские лица, и 40 мирных израильтян.

Израиль в прошлом предупреждал, что может вновь вступить в вооруженный конфликт с организацией. "Хезболла" же на прошлой неделе выпустила видео со спутниковыми съемками и координатами стратегически важных объектов израильской инфраструктуры, сопроводив его предупреждением: "Нападете - пожалеете", сообщает Jerusalem Post.

"Тоннели террора"

В ЦАХАЛ подчеркивают, что сеть туннелей не завершена. По версии военных, ими еще не начали пользоваться, поэтому пока ни о какой угрозе жителям северных районов Израиля речи не шло.

По словам Ронена Манелиса, "Хезболла" создавала эту сеть в течение четырех лет "в условиях абсолютной секретности". В видео, размещенном в "Твиттере" ЦАХАЛ, говорится, что создание этих тоннелей - часть плана "Хезболлы" по "завоеванию Галилеи".

Как заявил другой представитель ЦАХАЛ, подполковник Джонатан Корникус, в первую очередь военные ликвидировали тоннель, вход в который был обнаружен в жилом доме в ливанской деревне Кафр-Кела. По его словам, 200-метровый тоннель заходит на 40 метров вглубь израильской территории. ЦАХАЛ известно о нескольких подобных тоннелях в других местах.

Корникус заявил, что "Хезболла" действует методами, перенятыми у группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа. В прошлом израильские военные много раз уничтожали тоннели, прокопанные боевиками ХАМАС на территорию государства.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Судя по видео ЦАХАЛ, тоннели вскапывают с помощью буровых машин и подрывают взрывчаткой

Международная реакция

За день до начала операции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с госсекретарем США Майком Помпео и, как сообщается, обсудил с ним уничтожение тоннелей.

Во вторник советник Дональда Трампа по безопасности Джон Болтон высказался в поддержку операции и призвал "Иран и всех его агентов прекратить агрессию и провокации в регионе".

Посольство России в Израиле также сообщило, что Тель-Авив предупредил Москву о начале операции. В регионе, на севере Сирии, присутствуют российские войска.

В сентябре, после того как сирийские ПВО сбили российский самолет-разведчик Ил-20, минобороны России обвинило в этом Израиль, чьи самолеты, по его версии, подставили российский под огонь.