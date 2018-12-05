"Фокус" c 10 пассажирами: поездка на вокзал дорого обошлась британцу

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Кеннет Сэмьюэлс отправился к железнодорожной станции, чтобы встретить друга

52-летний британец лишился прав из-за того, что вез в своем автомобиле марки Ford Focus 10 пассажиров. Ему запрещено водить в течение 15 месяцев.

То ли название модели своего автомобиля не давало покоя жителю местечка Гвенфро в Уэльсе Кеннету Сэмьюэлсу, то ли по доброте душевной он действительно не мог сказать "нет", но "Фокус" с 10-ю пассажирами в салоне обошелся ему недешево.

Кеннет отправился на своем Ford Focus на железнодорожную станцию Колвин-Бэй, чтобы встретить друга.

Однако когда на обратном пути полицейские остановили его машину, к своему немалому удивлению они обнаружили в ней четырех взрослых и семерых детей, трое из которых устроились на полу.

В суде Кеннет признал себя виновным в опасном вождении транспортного средства.

Объясняя произошедшее, он сказал, что, кроме друга, встретил на станции еще несколько человек, у которых не было денег на такси.

"Изначально это был поступок доброго самаритянина", - заявил в суде адвокат водителя Дэвид Джонс.

"Он должен был отказаться, но не смог: там были плачущие голодные дети, - сказал Джонс в оправдание клиента. - Взять их было глупым решением, и он об этом искренне сожалеет".

Однако именно то, что в автомобиле вместе со взрослыми находились дети, и стало основным аргументом обвинения.

"Возможно, другие водители не были подвержены риску из-за поступка Сэмьюэлса, но находившиеся в его машине дети были в опасности", - заявил в ходе разбирательства прокурор Джеймс Нири.

"Удивительно то, что он решил не пристегивать детей ремнями безопасности", - добавил представитель обвинения.

Судья назвал решение Сэмьюэльса не пристегивать детей невероятным.

Водитель был признан виновным в нарушении правил дорожного движения. Через 15 месяцев он сможет вновь сдать на права. Но в любом случае он заплатит 170 фунтов штрафа.